Ένα βίντεο στο TikTok αποκαλύπτει την ονομασία ενός παραθαλάσσιου δρόμου στη Ροδοδάφνη Αχαΐας προς τιμήν της Καίτης Κωνσταντίνου.

Στο σημείο δίπλα στη θάλασσα τοποθετήθηκε η σήμανση που αναγράφει «Οδός Ηθοποιού Καίτης Κωνσταντίνου», με τη δημοσίευση να περιλαμβάνει το εξής σχόλιο:

«Πόσο όμορφο που την τίμησε το μέρος της και έδωσε το όνομά της σε οδό;»

Η σύνδεση με τον τόπο καταγωγής

Η Ροδοδάφνη Αχαΐας αποτελεί τον τόπο όπου γεννήθηκε η Καίτη Κωνσταντίνου στις 18 Δεκεμβρίου 1963. Εκεί μεγάλωσε μαζί με την τετραμελή οικογένειά της, μέχρι την ηλικία των 8 ετών όταν συνέβη η απώλεια του πατέρα της.

Περίπου 1,5 χρόνο μετά τον θάνατό της στις 10 Μαρτίου 2025 σε ηλικία 61 ετών από καρκίνο, η τοπική κοινωνία προχώρησε στη συγκεκριμένη ονοματοδοσία. Η ταφή της είχε πραγματοποιηθεί στον ίδιο χώρο όπου βρίσκεται και ο τάφος του πατέρα της, ακολουθώντας τη δική της επιθυμία.