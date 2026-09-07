Η βασίλισσα Μαγκρέτε της Δανίας νοσηλεύεται για τρίτη φορά μέσα στο 2026, με την είδηση να φτάνει λίγες ημέρες πριν από την κηδεία του βασιλιά Χάραλντ στη Νορβηγία, όπου η ίδια επρόκειτο να ταξιδέψει μαζί με μέλη της δανικής βασιλικής οικογένειας.

Η 86χρονη πρώην μονάρχης εισήχθη την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου στο Rigshospitalet της Κοπεγχάγης, ύστερα από αδιαθεσία. Οι εξετάσεις αποκάλυψαν νέα συλλογή αίματος στην περιοχή του ισχίου, ενώ οι γιατροί διαπίστωσαν και ήπια αφυδάτωση. Και τα δύο προβλήματα αντιμετωπίζονται στο νοσοκομείο.

Το δανικό Παλάτι ανακοίνωσε ότι η Μαγκρέτε είναι σε καλή διάθεση και ότι η κατάστασή της είναι καλή δεδομένων των συνθηκών. Παράλληλα, εκτιμάται ότι θα παραμείνει νοσηλευόμενη καθ’ όλη τη διάρκεια της εβδομάδας για θεραπεία και παρακολούθηση.

Η απουσία από την κηδεία του Χάραλντ

Η νοσηλεία σημαίνει ότι η Μαγκρέτε δεν θα ταξιδέψει στο Όσλο για την κηδεία του βασιλιά Χάραλντ Ε΄ στις 9 Σεπτεμβρίου.

Η πρώην βασίλισσα επρόκειτο να ταξιδέψει στη Νορβηγία, όμως η παραμονή της στο νοσοκομείο καθιστά πλέον αδύνατη την παρουσία της στην τελετή. Η δανική αντιπροσωπεία θα αποτελείται από τον βασιλιά Φρειδερίκο Ι΄, τη βασίλισσα Μαίρη, τον διάδοχο Κρίστιαν και την πριγκίπισσα Μπενεντίκτε.

Η απουσία της έχει ιδιαίτερο βάρος για τη δανική βασιλική οικογένεια, καθώς η Μαγκρέτε έχει στενούς οικογενειακούς δεσμούς με τους σκανδιναβικούς βασιλικούς οίκους και η ίδια είχε προγραμματίσει να συμμετάσχει στο τελευταίο αντίο στον Νορβηγό μονάρχη.

Η τρίτη νοσηλεία της Μαγκρέτε μέσα στο 2026

Η νέα εισαγωγή στο νοσοκομείο δεν είναι η δεύτερη αλλά η τρίτη της χρονιάς. Η πρώτη νοσηλεία του 2026 έγινε τον Μάιο, όταν η Μαγκρέτε εισήχθη με στηθάγχη. Ακολούθησε αγγειοπλαστική σε στεφανιαία αρτηρία.

Λίγο μετά την έξοδό της, χρειάστηκε να επιστρέψει στο Rigshospitalet. Η δεύτερη νοσηλεία συνδέθηκε με μεγάλη συλλογή αίματος στην περιοχή του ισχίου, η οποία είχε προκληθεί από προηγούμενη πτώση.

Η τρίτη εισαγωγή, στις 6 Σεπτεμβρίου, έρχεται με ένα νέο αιμάτωμα στην ίδια περιοχή και ήπια αφυδάτωση. Το γεγονός ότι πρόκειται για την τρίτη νοσηλεία της μέσα σε λίγους μήνες επιβεβαιώνεται και από το Ritzau.

Η απόφαση που πήρε μετά την επέμβαση στη μέση

Η σημερινή εικόνα της υγείας της Μαγκρέτε δεν μπορεί να αποσυνδεθεί από την απόφαση που είχε ανακοινώσει πριν από σχεδόν τρία χρόνια.

Τον Φεβρουάριο του 2023 είχε υποβληθεί σε μεγάλη επέμβαση στη μέση στο Rigshospitalet. Το δανικό Παλάτι είχε τότε ανακοινώσει ότι η επέμβαση είχε πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τον σχεδιασμό και ότι ακολουθούσε περίοδος αποκατάστασης και φυσικής αποθεραπείας.

Λιγότερο από έναν χρόνο αργότερα, στο πρωτοχρονιάτικο διάγγελμά της στις 31 Δεκεμβρίου 2023, η Μαγκρέτε ανακοίνωσε ότι θα εγκατέλειπε τον θρόνο.

Η ίδια συνέδεσε ευθέως την απόφασή της με την επέμβαση στη μέση. Όπως εξήγησε τότε, η χειρουργική επέμβαση την έκανε να σκεφτεί το μέλλον και το κατά πόσο είχε έρθει η στιγμή να παραδώσει την ευθύνη στην επόμενη γενιά.

Η αποχώρηση πραγματοποιήθηκε στις 14 Ιανουαρίου 2024, ακριβώς 52 χρόνια μετά την άνοδό της στον δανικό θρόνο. Τη διαδέχθηκε ο γιος της, ο σημερινός βασιλιάς Φρειδερίκος Ι΄.

Δεν εγκατέλειψε όμως τον τίτλο της βασίλισσας

Η αποχώρηση από τον θρόνο δεν σήμανε ότι η Μαγκρέτε έπαψε να είναι βασίλισσα. Μετά τη διαδοχή, το δανικό Παλάτι ανακοίνωσε ότι θα εξακολουθούσε να φέρει τον τίτλο HM Queen Margrethe. Παράλληλα, η βασιλική οικογένεια αναδιαμόρφωσε τα επίσημα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις των μελών της μετά την αλλαγή στον θρόνο.

Η Μαγκρέτε, επομένως, πέρασε από τον ρόλο της αρχηγού του κράτους σε μια διαφορετική φάση της ζωής της, έχοντας παραδώσει τη μοναρχική ευθύνη στον γιο της.

Και η φετινή χρονιά δείχνει πόσο διαφορετική είναι πλέον η καθημερινότητά της. Μέσα σε λίγους μήνες χρειάστηκε δύο φορές να βρεθεί στο νοσοκομείο τον Μάιο και τώρα ξανά τον Σεπτέμβριο, με τη νέα νοσηλεία να την κρατά μακριά και από ένα σημαντικό βασιλικό γεγονός στο οποίο επρόκειτο να συμμετάσχει.

Για την Άννα-Μαρία, η είδηση έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η ίδια συνεχίζει να διατηρεί στενούς δεσμούς με τη δανική βασιλική οικογένεια. Οι δύο αδελφές, που μεγάλωσαν μαζί στο βασιλικό περιβάλλον της Δανίας, ακολούθησαν στη συνέχεια διαφορετικούς δρόμους: η μία έγινε βασίλισσα της Δανίας και η άλλη βασίλισσα των Ελλήνων.

Σήμερα, η Μαγκρέτε παραμένει στο Rigshospitalet υπό ιατρική παρακολούθηση, ενώ το Παλάτι έχει αναφέρει ότι θα ενημερώσει εκ νέου όταν υπάρξουν νεότερα για την κατάστασή της.

Η Άννα Μαρία και η αδελφή της

Για την Άννα Μαρία, η είδηση αφορά ένα από τα πιο κοντινά πρόσωπα της οικογένειάς της. Η πρώην βασίλισσα των Ελλήνων και η Μαγκρέτε είναι δύο από τις τρεις κόρες του βασιλιά Φρειδερίκου Θ΄ της Δανίας και της βασίλισσας Ίνγκριντ. Η τρίτη αδελφή τους είναι η πριγκίπισσα Μπενεντίκτε.

Η Άννα Μαρία με τις αδερφές της σε παιδική ηλικία

Πηγή:detdanskekongehus

Η Άννα-Μαρία, γεννημένη το 1946, παντρεύτηκε το 1964 τον τότε βασιλιά των Ελλήνων Κωνσταντίνο Β΄ και από τότε συνδέθηκε με την ελληνική βασιλική οικογένεια. Σήμερα κατοικεί στην Ελλάδα και εξακολουθεί να φέρει τον τίτλο της βασίλισσας.

Η σχέση των δύο αδελφών έχει μια ιδιαίτερη θέση στην ιστορία των δύο βασιλικών οικογενειών. Η Μαγκρέτε παρέμεινε στη Δανία και βρέθηκε στο επίκεντρο της δημόσιας ζωής της χώρας για περισσότερες από πέντε δεκαετίες, ενώ η Άννα-Μαρία ακολούθησε τον Κωνσταντίνο στην Ελλάδα μετά τον γάμο τους.

Τώρα, δύο χρόνια μετά την αποχώρηση της Μαγκρέτε από τον θρόνο, η υγεία της επαναφέρει στο προσκήνιο μια απόφαση που είχε πάρει η ίδια και η οποία συνδεόταν άμεσα με την ηλικία και την κατάσταση της υγείας της.