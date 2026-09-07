Η κηδεία του βασιλιά Χάραλντ Ε΄στη Νορβηγία συγκεντρώνει στις 9 Σεπτεμβρίου στο Όσλο εκπροσώπους από τους σημαντικότερους βασιλικούς οίκους της Ευρώπης.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας θα εκπροσωπήσει θεσμικά την Ελληνική Δημοκρατία, ενώ η Άννα Μαρία είναι προσκεκλημένη ως τέως βασίλισσα των Ελλήνων και μέλος της πρώην ελληνικής βασιλικής οικογένειας.

Ο Κωνσταντίνος Τασούλας θα μεταβεί στο Όσλο στις 8 και 9 Σεπτεμβρίου, ύστερα από πρόσκληση της Βασιλικής Νορβηγικής Αυλής, προκειμένου να παραστεί στην επικήδειο τελετή του Νορβηγού μονάρχη.

Η τελετή έχει προγραμματιστεί για τις 13:00 στον Καθεδρικό Ναό του Όσλο. Μία ώρα νωρίτερα, το φέρετρο θα αναχωρήσει από το Βασιλικό Ανάκτορο και θα ακολουθήσει πομπή προς τον ναό. Μετά τη δημόσια τελετή, η σορός θα μεταφερθεί στο Άκερσους για την ιδιωτική ταφή στο βασιλικό μαυσωλείο.

Η πλήρης ονομαστική κατάσταση των προσκεκλημένων δεν έχει δοθεί στη δημοσιότητα για λόγους ασφαλείας, ενώ ο περιορισμένος αριθμός θέσεων στον Καθεδρικό Ναό οδήγησε σε αυστηρή επιλογή των προσώπων που θα παραστούν.

Η Σουηδία με μεγάλη βασιλική αντιπροσωπεία

Ιδιαίτερα πολυμελής θα είναι η σουηδική παρουσία. Στο Όσλο θα βρεθούν ο βασιλιάς Καρλ ΙΣΤ΄ Γουστάβος και η βασίλισσα Σίλβια, μαζί με την πριγκίπισσα διάδοχο Βικτόρια και τον πρίγκιπα Ντάνιελ.

Στην ίδια αντιπροσωπεία περιλαμβάνονται ακόμη ο πρίγκιπας Καρλ Φίλιππος και η πριγκίπισσα Σοφία, καθώς και η πριγκίπισσα Μαντλέιν με τον σύζυγό της Κρίστοφερ Ο’Νιλ.

Παρούσα θα είναι και η πριγκίπισσα Χριστίνα της Σουηδίας, αδελφή του Καρλ Γουστάβου, μαζί με τον σύζυγό της Τορντ Μάγκνουσον. Η σχέση των δύο βασιλικών οικογενειών έχει και οικογενειακή διάσταση, καθώς η μητέρα του Χάραλντ, πριγκίπισσα Μάρθα, ήταν Σουηδή, ενώ ο ίδιος ο Νορβηγός βασιλιάς ήταν νονός της Βικτόριας.

Φρειδερίκος, Μαίρη και Κρίστιαν από τη Δανία

Η Δανία θα εκπροσωπηθεί από τον βασιλιά Φρειδερίκο Ι΄, τη βασίλισσα Μαίρη, τον διάδοχο Κρίστιαν και την πριγκίπισσα Μπενεντίκτε.

Η παρουσία του βασιλικού ζεύγους έχει επιβεβαιωθεί από το επίσημο πρόγραμμα του δανικού Παλατιού. Ο Φρειδερίκος και η Μαίρη ανέβαλαν μάλιστα την προγραμματισμένη κρατική επίσκεψή τους στο Βέλγιο, προκειμένου να ταξιδέψουν στη Νορβηγία για την τελετή.

Ο Ουίλιαμ εκπροσωπεί τον Κάρολο

Η βρετανική βασιλική οικογένεια θα εκπροσωπηθεί από τον πρίγκιπα Ουίλιαμ, ο οποίος θα μεταβεί στο Όσλο εκ μέρους του βασιλιά Καρόλου Γ΄.

Στη Νορβηγία θα ταξιδέψει επίσης η πριγκίπισσα Άννα, η οποία θα παραστεί με προσωπική ιδιότητα. Η σχέση της με τη νορβηγική οικογένεια είναι ιδιαίτερη, καθώς είναι νονά του νέου βασιλιά Χάακον Η΄.

Ο Κάρολος δεν θα παραστεί αυτοπροσώπως. Το βρετανικό πρωτόκολλο προβλέπει συνήθως την εκπροσώπηση του μονάρχη σε κηδείες ξένων αρχηγών κράτους από άλλο μέλος της βασιλικής οικογένειας. Ο Βρετανός βασιλιάς είχε πάντως αποχαιρετήσει δημόσια τον Χάραλντ, αποκαλώντας τον «αγαπημένο ξάδελφο» και στενό συγγενή και φίλο.

Το βασιλικό ζεύγος του Βελγίου στο Όσλο

Στη Νορβηγία θα ταξιδέψουν ο βασιλιάς Φίλιππος του Βελγίου και η βασίλισσα Ματθίλδη, όπως έχει ανακοινωθεί από το βελγικό Παλάτι.

Το ζεύγος είχε προγραμματισμένο κρατικό ταξίδι, το οποίο μετατέθηκε μετά τον θάνατο του Νορβηγού μονάρχη.

Φελίπε, Λετίθια και Σοφία από την Ισπανία

Από την Ισπανία θα βρεθούν στην κηδεία του Χάραλντ ο βασιλιάς Φελίπε ΣΤ΄, η βασίλισσα Λετίθια και η βασίλισσα Σοφία.

Η συμμετοχή της Σοφίας έχει επιβεβαιωθεί από τον ισπανικό βασιλικό οίκο. Η πρώην βασίλισσα θα ταξιδέψει στο Όσλο μαζί με το σημερινό βασιλικό ζεύγος της Ισπανίας.

Η παρουσία της αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον και για την Ελλάδα, καθώς οι ελληνικές και νορβηγικές βασιλικές οικογένειες συνδέονται εδώ και δεκαετίες μέσα από τις ευρωπαϊκές δυναστικές σχέσεις.

Η Άννα Μαρία στο Όσλο

Η Άννα-Μαρία της Ελλάδας περιλαμβάνεται επίσης στους επιβεβαιωμένους βασιλικούς προσκεκλημένους.

Η χήρα του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου θα ταξιδέψει στη νορβηγική πρωτεύουσα για την τελετή, με το όνομά της να περιλαμβάνεται στην τελευταία καταγραφή των επιβεβαιωμένων προσκεκλημένων.

Αμπντάλα και Αλβέρτος από Ιορδανία και Μονακό

Την παρουσία της Μέσης Ανατολής θα εκπροσωπήσει ο βασιλιάς Αμπντάλα Β΄ της Ιορδανίας, ενώ στο Όσλο θα βρεθεί και ο πρίγκιπας Αλβέρτος Β΄ του Μονακό.

Για τον Αμπντάλα έχει προηγηθεί ανακοίνωση του Χασεμιτικού Βασιλικού Δικαστηρίου, το οποίο είχε κηρύξει τριήμερο πένθος στην Ιορδανία μετά τον θάνατο του Χάραλντ.

Η ολλανδική βασιλική οικογένεια

Ισχυρή θα είναι και η ολλανδική παρουσία. Στην τελετή αναμένονται ο βασιλιάς Βίλεμ-Αλεξάντερ, η βασίλισσα Μάξιμα, η πρώην βασίλισσα Βεατρίκη και η πριγκίπισσα διάδοχος Αμαλία.

Η Μάξιμα και η Αμαλία είχαν ανακοινωθεί νωρίτερα ως μέλη της αντιπροσωπείας, ενώ στη συνέχεια επιβεβαιώθηκε η συμμετοχή του βασιλιά και της Βεατρίκης.

Από την Ιαπωνία ο Ακισίνο και η Κίκο

Η διεθνής διάσταση της τελετής επεκτείνεται και εκτός Ευρώπης. Από την Ιαπωνία θα ταξιδέψουν ο διάδοχος του θρόνου Ακισίνο και η διάδοχος Κίκο.

Στο Όσλο θα βρίσκονται ακόμη ο μεγάλος δούκας Γκιγιόμ του Λουξεμβούργου, η μεγάλη δούκισσα Στεφανί και ο πρώην μεγάλος δούκας Ανρί.

Το Λιχτενστάιν θα εκπροσωπήσουν ο κληρονομικός πρίγκιπας Αλόις και η κληρονομική πριγκίπισσα Σοφί, ενώ από τη Βουλγαρία θα παραστεί ο πρίγκιπας Κύριλλος.

Στο Όσλο και ο Σταϊνμάιερ

Πέρα από τις βασιλικές οικογένειες, στην τελετή θα παραστούν και αρχηγοί κρατών.

Η Γερμανία θα εκπροσωπηθεί από τον πρόεδρο Φρανκ-Βάλτερ Σταϊνμάιερ, ενώ από τη Φινλανδία θα ταξιδέψουν ο πρόεδρος Αλεξάντερ Στουμπ και η σύζυγός του Σουζάν Ινές-Στουμπ. Το ζεύγος έχει επιβεβαιώσει την παρουσία του τόσο στην τελετή όσο και στη δεξίωση που θα ακολουθήσει στο Βασιλικό Ανάκτορο.

Ποιοι θα απουσιάζουν από την κηδεία

Μεταξύ των σημαντικότερων απουσιών είναι εκείνη του Καρόλου Γ΄, καθώς τη Βρετανία θα εκπροσωπήσει ο Ουίλιαμ.

Εκτός της τελετής θα βρίσκεται και ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση που επικαλείται το νορβηγικό NRK. Μέχρι την καταγραφή των συγκεκριμένων στοιχείων δεν είχε γίνει γνωστό ποιος θα εκπροσωπήσει τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Το πρόγραμμα της 9ης Σεπτεμβρίου

Η δημόσια τελετή στον Καθεδρικό Ναό του Όσλο θα ξεκινήσει στις 13:00, ενώ η πομπή με το φέρετρο θα αναχωρήσει από το Βασιλικό Ανάκτορο στις 12:00.

Μετά την τελετή στον Καθεδρικό Ναό, θα ακολουθήσει ιδιωτική διαδικασία στο Άκερσους, παρουσία της οικογένειας και των βασιλικών προσκεκλημένων. Στη συνέχεια, ο βασιλιάς Χάακον Η΄, η βασίλισσα Μέτε-Μάριτ, η πριγκίπισσα διάδοχος Ίνγκριντ Αλεξάνδρα και τα υπόλοιπα μέλη της νορβηγικής βασιλικής οικογένειας θα επιστρέψουν στο Βασιλικό Ανάκτορο.