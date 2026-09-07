To τραγούδι «Καμπάνες» του Κωνσταντίνου Αργυρού επέλεξε η Σίσσυ Χρηστίδου για να επενδύσει μουσικά τη φωτογραφία από την Κέρκυρα, όπου βρέθηκε για να συναντήσει τον Στέφανο Νεδέλκο λίγο πριν την έναρξη της τηλεοπτικής σεζόν στο MEGA.

Η παρουσιάστρια της εκπομπής «Χαμογέλα και πάλι» ταξίδεψε στο νησί του Ιονίου δύο εβδομάδες πριν την προγραμματισμένη πρεμιέρα της 21ης Σεπτεμβρίου. Στο στιγμιότυπο που κοινοποίησε στο Instagram το βράδυ της Κυριακής 8 Σεπτεμβρίου, αποτύπωσε ένα πιάτο από το εστιατόριο που διατηρεί ο Στέφανος Νεδέλκος, προσθέτοντας ετικέτα με το όνομά του και τη συγκεκριμένη μουσική υπόκρουση, με τον ίδιο να πραγματοποιεί αναδημοσίευση.

Η ανάρτηση της Σίσσυς Χρηστίδου δεν διευκρινίζει αν το δείπνο ήταν κοινό, ωστόσο η παρουσία της στο νησί έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία οι δυο τους διατηρούν σχέση εδώ και μερικούς μήνες, σύμφωνα με δημοσιεύματα τα οποία δεν έχουν διαψευστεί.

Η θαλάσσια βόλτα και οι επαγγελματικές υποχρεώσεις

Την επομένη, η Σίσσυ Χρηστίδου δημοσίευσε βίντεο από θαλάσσια περιήγηση στις ακτές του νησιού. Ο 35χρονος επιχειρηματίας δραστηριοποιείται επαγγελματικά στην Κέρκυρα λειτουργώντας τρία καταστήματα εστίασης.

Η εκπομπή «Χαμογέλα και πάλι» ετοιμάζεται να ενταχθεί στο καθημερινό πρόγραμμα του τηλεοπτικού σταθμού MEGA από τις 21 Σεπτεμβρίου.