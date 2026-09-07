Με κολικό νεφρού εισήχθη στο νοσοκομείο η Γιούλικα Σκαφιδά, δημοσιοποιώντας την κατάσταση της υγείας της μέσω του προσωπικού της λογαριασμού στο Instagram τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.

Στη φωτογραφία που δημοσίευσε σε μορφή story, εμφανίζεται ξαπλωμένη στο κρεβάτι λαμβάνοντας φαρμακευτική αγωγή με ορούς, ενώ παράλληλα σχηματίζει το σήμα της νίκης με το χέρι της. Η ίδια συνόδευσε την εικόνα θέτοντας το εξής ερώτημα:

«Είναι ο κολικός νεφρού ο καλύτερος τρόπος να ξεκινήσεις την εβδομάδα;»

Οι αναρτήσεις και οι απαντήσεις στους ακολούθους

Στο ίδιο στιγμιότυπο, η ηθοποιός προσέθεσε πιθανές απαντήσεις για τους χρήστες της πλατφόρμας, γράφοντας:

«Ευκαιρία για ενυδάτωση, το παν είναι το στιλ, εσείς η νέα γενιά όλο γκρίνια είστε, τσεκ το επόμενο»

Σε μεταγενέστερη ανάρτησή της, δημοσίευσε μια εικόνα χιουμοριστικού χαρακτήρα, αναφέροντας παράλληλα πως δεν μπορεί πλέον να ακούει τη φράση «Ό,τι δεν σε σκοτώνει, σε κάνει πιο δυνατό».