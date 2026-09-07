Ο Ρίκι Μάρτιν ήταν ένα από τα πρόσωπα που τράβηξαν τα βλέμματα στο 83ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας. Ο διάσημος Πορτορικανός τραγουδιστής και ηθοποιός εμφανίστηκε στο κόκκινο χαλί για την προβολή της ταινίας «The Echo Chamber», ποζάροντας χαμογελαστός μπροστά στους φωτογράφους.

Για την εμφάνισή του επέλεξε ένα κομψό ασπρόμαυρο σύνολο Tom Ford, σχεδιασμένο υπό τη δημιουργική διεύθυνση του Χάιντερ Άκερμαν. Φόρεσε λευκό διπλόπετο σακάκι από μετάξι με διακριτικά μικροσκοπικά πουά, λευκό πουκάμισο με ανοιχτό γιακά και μαύρο tailored παντελόνι. Το look ολοκλήρωσε με ένα διακριτικό κολιέ στον λαιμό.

Ιδιαίτερη εντύπωση έκανε και η αλλαγή στην εμφάνισή του, καθώς ο Ρίκι Μάρτιν εμφανίστηκε με πολύ κοντά ξανθά μαλλιά και περιποιημένο μούσι, υιοθετώντας ένα διαφορετικό look από εκείνο με το οποίο τον έχουμε συνηθίσει.

Η παρουσία του στη Βενετία έχει και κινηματογραφικό ενδιαφέρον, καθώς ο Ρίκι Μάρτιν συμμετέχει στην ταινία «Hombre al Agua» του Γκαέλ Γκαρσία Μπερνάλ, η οποία παρουσιάστηκε στο τμήμα Venezia Spotlight του φεστιβάλ.