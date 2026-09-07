Ο Τζον Μπον Τζόβι δήλωσε ότι ήταν «ελπίδα και όνειρο» να επιστρέψει στο στάδιο Γουέμπλεϊ, καθώς το συγκρότημά του, οι Bon Jovi, ερμήνευσε μια σειρά από επιτυχίες σε συναυλία στο Λονδίνο.

Οι συναυλίες του συγκροτήματος Forever σηματοδοτούν την επιστροφή του Αμερικανού ροκ σταρ σε περιοδείες μετά μετά την ανάρρωσή του από σοβαρή χειρουργική επέμβαση στις φωνητικές χορδές το 2022.

Τον Ιούλιο ο τραγουδιστής αναγκάστηκε να διακόψει συναυλία στο Madison Square Garden στη Νέα Υόρκη λόγω λοίμωξης, αλλά την Κυριακή διαβεβαίωσε τους θαυμαστές του ότι θα εμφανίζεται για τα επόμενα χρόνια. Μεταξύ άλλων ερμήνευσαν μεγάλες επιτυχίες, όπως τα τραγούδια Livin’ On A Prayer, Always, It’s My Life, You Give Love A Bad Name, Wanted Dead Or Alive και Bed Of Roses.

«Είχαμε μια ελπίδα και ένα όνειρο ότι θα επιστρέφαμε σε αυτό το στάδιο. Δώσαμε τρεις συναυλίες εδώ το 1995 και επιστρέψαμε πολλές φορές και αυτές ήταν μερικές από τις αγαπημένες στιγμές της ζωής μου», τόνισε.

Ο αρχηγός του συγκροτήματος αναφέρθηκε επίσης στην χειρουργική επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε μετά την ανακάλυψη ότι μία από τις φωνητικές του χορδές είχε ατροφήσει και στην ανάρρωσή του, λέγοντας: «Ο Θεός ξέρει ότι ήταν μεγάλη, αλλά άξιζε τον κόπο».

Οι Bon Jovi, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, θα επιστρέψουν στο στάδιο Γουέμπλεϊ στις 9 Σεπτεμβρίου για την τελευταία συναυλία της περιοδείας τους Forever.