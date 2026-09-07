Η ημέρα ξεκινά με αυξημένη συναισθηματική ευαισθησία, καθώς η Σελήνη στον Καρκίνο ενεργοποιεί την Αφροδίτη και φέρνει στο προσκήνιο σχέσεις, ανάγκες και προσωπικές ανασφάλειες. Με την είσοδο της Σελήνης στον Λέοντα, η διάθεση γίνεται πιο εξωστρεφής, όμως το τετράγωνο με τον Χείρωνα μπορεί να αγγίξει ευαίσθητα σημεία και να προκαλέσει παρεξηγήσεις. Το απόγευμα, Πλούτωνας και Ποσειδώνας ευνοούν βαθύτερη κατανόηση και ουσιαστικές αλλαγές, ενώ ο Ουρανός το βράδυ φέρνει εκπλήξεις, νέες επαφές και απρόσμενες εξελίξεις.

Κριός

Θα χρειαστείς λίγο περισσότερο χρόνο για να μπεις στους ρυθμούς της νέας εβδομάδας. Το πρωί φρόντισε τον εαυτό σου και μην πιέζεσαι υπερβολικά, καθώς το τετράγωνο της Σελήνης στον Καρκίνο με την Αφροδίτη μπορεί να σε κάνει πιο ευάλωτο. Η ενέργειά σου ανεβαίνει όταν η Σελήνη περάσει στον Λέοντα, όμως η δύσκολη όψη με τον Χείρωνα μπορεί να φέρει αδέξιες στιγμές ή πλήγματα στον εγωισμό σου. Απόφυγε τις υπερβολές και τις προσπάθειες εντυπωσιασμού. Το απόγευμα θα θελήσεις περισσότερη αναγνώριση, όμως αποτέλεσμα θα έχουν μόνο οι αυθεντικές κινήσεις. Το βράδυ, ο Ουρανός μπορεί να φέρει μια απρόσμενη συνάντηση με ανθρώπους που σε καταλαβαίνουν πραγματικά.

Ταύρος

Η εβδομάδα μπορεί να ξεκινήσει με αρκετή ένταση, εξαιτίας του τετραγώνου ανάμεσα στη Σελήνη στον Καρκίνο και την Αφροδίτη. Δώσε στον εαυτό σου περισσότερο χρόνο για να προετοιμαστεί και αξιοποίησε τη σωματική φροντίδα ως έναν τρόπο να ηρεμήσεις το μυαλό σου. Όταν η Σελήνη περάσει στον Λέοντα και συγκρουστεί με τον Χείρωνα, προσπάθησε να μην αφήσεις τα έντονα συναισθήματα να επηρεάσουν τη συγκέντρωσή σου. Αν δυσκολεύεσαι να απομακρύνεις την αρνητικότητα, κάνε ένα διάλειμμα. Η εργασία από το σπίτι μπορεί να σε βοηθήσει να βρεις ξανά καθαρή σκέψη το απόγευμα, με την ενεργοποίηση Πλούτωνα και Ποσειδώνα. Το βράδυ, μια μικρή πολυτέλεια μπορεί να λειτουργήσει ως ανταμοιβή για μια απαιτητική ημέρα.

Δίδυμοι

Τα βαριά συναισθήματα μπορεί να περιορίσουν τη δημιουργικότητα και να σε κάνουν πιο κλειστό συναισθηματικά, καθώς η Σελήνη στον Καρκίνο σχηματίζει δύσκολη όψη με την Αφροδίτη. Όταν η Σελήνη περάσει στον Λέοντα και σχηματίσει τετράγωνο με τον Χείρωνα, προσπάθησε συνειδητά να αντιμετωπίσεις τις αρνητικές σκέψεις που σε απασχολούν. Η απομόνωση δεν θα βοηθήσει και μπορεί να ενισχύσει τη δυσφορία σου. Πάρε πρωτοβουλία και επικοινώνησε με φίλους το απόγευμα, καθώς οι επιρροές Πλούτωνα και Ποσειδώνα μπορούν να αλλάξουν γρήγορα τη διάθεσή σου. Το βράδυ, το χιούμορ και οι πιο αντισυμβατικές πλευρές σου επανέρχονται δυναμικά χάρη στον Ουρανό.

Καρκίνος

Η Σελήνη αποχωρεί από το ζώδιό σου σχηματίζοντας τετράγωνο με την Αφροδίτη και μπορεί να σε αφήσει πιο ευάλωτο συναισθηματικά. Δείξε περισσότερη φροντίδα στον εαυτό σου και απόφυγε να ξεσπάσεις τις απογοητεύσεις σου στους άλλους. Όταν η Σελήνη περάσει στον Λέοντα, θα αρχίσεις να αισθάνεσαι πιο σταθερός, όμως το τετράγωνο με τον Χείρωνα δείχνει ότι είναι καλύτερο να κινηθείς διακριτικά. Οι επαφές με συναδέλφους ή γνωστούς πριν ηρεμήσεις μπορεί να προκαλέσουν απρόσμενες συγκρούσεις. Το απόγευμα θα βρεις στήριξη από ανθρώπους που σε αγαπούν πραγματικά. Το βράδυ, ο Ουρανός σε καλεί να κοιτάξεις πίσω από την επιφάνεια, όπου μπορεί να ανακαλύψεις ενδιαφέρουσες λεπτομέρειες.

Λέων

Τα σκληρά λόγια μπορούν σήμερα να αφήσουν βαθύτερα σημάδια από όσο υπολογίζεις. Καθώς η Σελήνη στον Καρκίνο σχηματίζει τετράγωνο με την Αφροδίτη, προσπάθησε να δείξεις κατανόηση για όσα αντιμετωπίζουν οι άλλοι, ώστε να μην πεις κάτι που αργότερα θα μετανιώσεις. Η είσοδος της Σελήνης στο ζώδιό σου ενισχύει την αποφασιστικότητά σου για επαγγελματική πρόοδο, αλλά η όψη με τον Χείρωνα μπορεί να φέρει καθυστερήσεις ή αποτυχίες. Αν σου λείπει η απαραίτητη εμπειρία για ένα μεγάλο σχέδιο, ίσως αξίζει περισσότερο να επενδύσεις πρώτα στη γνώση. Το απόγευμα άφησε χώρο στον ρομαντισμό, ακόμη κι αν είναι προσωρινός. Το βράδυ, η σωστή αυτοπροβολή μπορεί να σε φέρει κοντά σε χρήσιμες επαφές.

Παρθένος

Ο ψηφιακός κόσμος μπορεί γρήγορα να σου φανεί κουραστικός ή απογοητευτικός, καθώς η Σελήνη στον Καρκίνο σχηματίζει τετράγωνο με την Αφροδίτη. Άφησε για λίγο στην άκρη τις συσκευές και στρέψε την προσοχή σου στο περιβάλλον σου. Όταν η Σελήνη περάσει στον Λέοντα και ενεργοποιήσει τον Χείρωνα, κινήσου πιο ήσυχα και παρατήρησε όσα συμβαίνουν γύρω σου. Η ενδοσκόπηση και η πνευματική εξέλιξη ευνοούνται ιδιαίτερα. Το απόγευμα, Πλούτωνας και Ποσειδώνας σε βοηθούν να αποκτήσεις μεγαλύτερη αυτογνωσία και να αποφασίσεις ποιες υγιείς αλλαγές χρειάζονται. Βάλε ρεαλιστικούς στόχους. Το βράδυ, ο Ουρανός μπορεί να φέρει μια ξαφνική έμπνευση που θα σου δείξει πιο καθαρά τον δρόμο προς την επιτυχία.

Ζυγός

Η έλλειψη φροντίδας προς τον εαυτό σου μπορεί να σε εξαντλήσει πριν καλά καλά ξεκινήσει η εβδομάδα. Με τη Σελήνη στον Καρκίνο σε τετράγωνο με την Αφροδίτη, άκου τις ανάγκες σου και βάλε πιο ξεκάθαρα όρια στα επαγγελματικά. Όταν η Σελήνη περάσει στον Λέοντα και συγκρουστεί με τον Χείρωνα, δυσαρεστημένοι συνεργάτες μπορεί να επιχειρήσουν να επιβληθούν ή να διεκδικήσουν περισσότερο έλεγχο. Φρόντισε, ωστόσο, να μην αφήσεις κανέναν εκτεθειμένο. Το απόγευμα, Πλούτωνας και Ποσειδώνας δείχνουν ότι υπάρχουν άνθρωποι πρόθυμοι να σε στηρίξουν και να σε υπερασπιστούν αν χρειαστεί. Το βράδυ, ο Ουρανός ενισχύει την παρορμητικότητα και σε ωθεί να βγεις, να κινηθείς και να εξερευνήσεις περισσότερο το περιβάλλον σου.

Σκορπιός

Η ανάγκη για βαθύ ρομαντισμό και ουσιαστική συναισθηματική σύνδεση ενισχύεται καθώς η Σελήνη στον Καρκίνο και η Αφροδίτη συνεργάζονται αρμονικά. Αναζήτησε έναν άνθρωπο που αγαπάς, αλλά πρόσεξε να μην εκφραστείς υπερβολικά έντονα απέναντι σε όσους ακόμη γνωρίζεις. Δεν μπορούν όλοι να διαχειριστούν το βάθος και την ένταση που φέρνεις στις σχέσεις σου. Όταν η Σελήνη περάσει στον Λέοντα και σχηματίσει τετράγωνο με τον Χείρωνα, κάποιοι μπορεί να απομακρυνθούν αν δεν μπορούν να ανταποκριθούν στην ενέργειά σου. Αντί να ζητάς εξηγήσεις, επικεντρώσου στους στόχους σου. Το απόγευμα, Πλούτωνας και Ποσειδώνας σου δίνουν δύναμη για ουσιαστική αλλαγή και επιτυχία, ενώ ο Ουρανός το βράδυ μπορεί να φέρει γρήγορα αποτελέσματα.

Τοξότης

Παρατήρησε προσεκτικά τους ανθρώπους γύρω σου, χωρίς όμως να παρασυρθείς από υποψίες που δεν στηρίζονται σε στοιχεία. Το τετράγωνο της Σελήνης στον Καρκίνο με την Αφροδίτη μπορεί να σε κάνει να αντιλαμβάνεσαι κρυφά κίνητρα ή λεπτές προσπάθειες επιβολής. Αν δεν έχεις αποδείξεις, θα χρειαστεί να αφήσεις τον χρόνο να δείξει τι πραγματικά συμβαίνει. Όταν η Σελήνη περάσει στον Λέοντα και ενεργοποιήσει τον Χείρωνα, στρέψε την προσοχή στον εαυτό σου και μην εμπλακείς στις συνέπειες των πράξεων άλλων. Το απόγευμα ευνοούνται η δημιουργικότητα, η επικοινωνία και η καλλιτεχνική έκφραση. Το βράδυ, ο Ουρανός μπορεί να φέρει μια ευχάριστη και απρόσμενη ρομαντική εξέλιξη.

Αιγόκερως

Μην αφήσεις συναισθήματα που δεν έχουν επεξεργαστεί να προκαλέσουν ζημιά στις σχέσεις σου. Καθώς η Σελήνη στον Καρκίνο συγκρούεται με την Αφροδίτη, δείξε κατανόηση τόσο στον εαυτό σου όσο και στους άλλους. Όταν η Σελήνη περάσει στον Λέοντα και σχηματίσει τετράγωνο με τον Χείρωνα, αναρωτήσου αν η υπερηφάνεια σε εμποδίζει να κάνεις συμβιβασμούς με τους ανθρώπους που αγαπάς. Η επιμονή μπορεί να γίνει ιδιαίτερα καταστροφική το απόγευμα, καθώς ενεργοποιείται ο Πλούτωνας. Ο Ποσειδώνας, ωστόσο, βοηθά να πέσουν οι τόνοι, αρκεί να αφήσεις στην άκρη τον θυμό. Μια ειλικρινής και ευάλωτη συζήτηση μπορεί να απομακρύνει συσσωρευμένη αρνητικότητα. Το βράδυ, ο Ουρανός σε βοηθά να σπάσεις τοξικά μοτίβα και να χτίσεις πιο υγιείς σχέσεις.

Υδροχόος

Βάλε τάξη στα συναισθήματά σου ώστε να αποφύγεις δραματικές αντιδράσεις, καθώς η Σελήνη στον Καρκίνο και η Αφροδίτη συγκρούονται. Η αυτοφροντίδα και η επαφή με την πνευματική σου πλευρά μπορούν να λειτουργήσουν θεραπευτικά. Όταν η Σελήνη περάσει στον Λέοντα και σχηματίσει τετράγωνο με τον Χείρωνα, ίσως διαπιστώσεις ότι η υπερηφάνεια σε εμποδίζει να αφήσεις πίσω μια παλιά πληγή. Αν υπάρχει συγκεκριμένο πρόσωπο που σε έχει αναστατώσει, το απόγευμα μπορεί να είναι κατάλληλο για μια άμεση συζήτηση, καθώς ενεργοποιούνται Πλούτωνας και Ποσειδώνας. Μπες όμως σε αυτή με πραγματική πρόθεση συμφιλίωσης. Το βράδυ, ο Ουρανός ενώνει δημιουργικότητα, πάθος και ρομαντισμό.

Ιχθύες

Οι ερωτικές περιπλοκές μπορεί να οδηγήσουν μια σχέση σε οριακό σημείο, γι’ αυτό κινήσου προσεκτικά αν προκύψουν εντάσεις όσο η Σελήνη στον Καρκίνο σχηματίζει τετράγωνο με την Αφροδίτη. Οι παρορμητικές αντιδράσεις μπορούν να επιδεινώσουν το πρόβλημα. Όταν η Σελήνη περάσει στον Λέοντα και σχηματίσει τετράγωνο με τον Χείρωνα, ακόμη και οι προσπάθειες για ήρεμη επικοινωνία μπορεί να μην έχουν την ανταπόκριση που περιμένεις. Διάλεξε προσεκτικά τις λέξεις σου, χωρίς κατηγορίες ή επισήμανση ελαττωμάτων, και επικεντρώσου στον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να προχωρήσετε. Το απόγευμα, Πλούτωνας και Ποσειδώνας ενισχύουν την αίσθηση ασφάλειας και σύνδεσης. Ένα χαλαρό και παιχνιδιάρικο βράδυ στο σπίτι μπορεί να απομακρύνει την ένταση, ενώ ο Ουρανός αναδεικνύει την πιο ιδιαίτερη και αυθόρμητη πλευρά σου.