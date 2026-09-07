Μια σειρά από προσωπικά στιγμιότυπα μοιράστηκε η Κάρα Ντελεβίν με τους ακολούθους της στο Instagram, δείχνοντας πιο χαλαρές στιγμές από την καθημερινότητά της.

Ανάμεσα στις φωτογραφίες ξεχώρισε ένα στιγμιότυπο στο οποίο το μοντέλο και ηθοποιός ποζάρει ξαπλωμένη στο κρεβάτι, τόπλες και φορώντας μόνο ένα στενό γκρι σορτσάκι, έχοντας αγκαλιά τη γάτα της. Χωρίς ίχνος μακιγιάζ, η Κάρα Ντελεβίν απέφυγε να κοιτάξει τον φακό και πόζαρε με παιχνιδιάρικη διάθεση.

Για τη λεζάντα της ανάρτησης, η Κάρα Ντελεβίν επέλεξε να γράψει απλώς: «Αγκαλίτσες».

Στη συνέχεια δημοσίευσε ένα βίντεο στο TikTok με τη γάτα της: