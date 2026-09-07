Η Κέιτι Χολμς απόλαυσε μια ρομαντική βαρκάδα στη λίμνη Κόμο μαζί με τον σύντροφό της, Τζέισον Μπαρντ Γιαρμόσκι, στο πλαίσιο της πολυτελούς απόδρασής τους στην Ιταλία.

Η 47χρονη ηθοποιός μοιράστηκε την Κυριακή στα social media μια σειρά από φωτογραφίες από το ταξίδι τους. Όπως σημειώνει η Daily Mail, οι ίδιες φωτογραφίες δημοσιεύτηκαν και στον λογαριασμό του Τζέισον Μπαρντ Γιαρμόσκι στο Instagram, ο οποίος έγραψε στη λεζάντα: «Η ζωή είναι φίλη της τέχνης».

Σε μία από αυτές, η Κέιτι Χολμς ποζάρει αγκαλιά με τον 39χρονο καλλιτέχνη, φορώντας ένα μαύρο φόρεμα με βαθύ ντεκολτέ. Ο Τζέισον Μπαρντ Γιαρμόσκι είχε επίσης επιλέξει μαύρο σύνολο, ενώ οι δυο τους κάθονταν στο πίσω μέρος του σκάφους την ώρα που ο ήλιος έδυε.

Η Κέιτι Χολμς, η οποία έγινε γνωστή μέσα από τον ρόλο της Τζόι στην εφηβική σειρά «Dawson’s Creek» τη δεκαετία του ’90, επιβεβαίωσε τη σχέση της με τον Τζέισον Μπαρντ Γιαρμόσκι μέσω Instagram τον περασμένο μήνα.

Katie Holmes, 47, slips into tiny white bikini on romantic boat ride with boytoy Jason Bard Yarmosky, 39, during Lake Como getaway https://t.co/AnG0Kr1WvN — Daily Mail (@DailyMail) September 7, 2026

Η Κέιτι Χολμς ήταν παντρεμένη με τον Τομ Κρουζ από το 2006 έως το 2012 και μαζί απέκτησαν την κόρη τους, Σούρι, η οποία είναι σήμερα 20 ετών. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, πατέρας και κόρη δεν έχουν επαφές εδώ και περισσότερο από μία δεκαετία.

Μετά το διαζύγιό της, η ηθοποιός διατηρούσε για περίπου έξι χρόνια μια διακριτική σχέση με τον ηθοποιό Τζέιμι Φοξ, από το 2013.

Πριν από λίγες ημέρες, η Κέιτι Χολμς ευχήθηκε δημόσια στον σύντροφό της για τα 39α γενέθλιά του μέσα από το Instagram. «Χρόνια πολλά στον καλύτερο από τους καλύτερους», έγραψε στη λεζάντα, προσθέτοντας μια κόκκινη καρδιά.

Οι πρώτες φήμες για τη σχέση τους είχαν αρχίσει τον Ιούλιο, όταν η Κέιτι Χολμς και ο Τζέισον Μπαρντ Γιαρμόσκι εθεάθησαν να περπατούν χέρι-χέρι στα Χάμπτονς. Λίγο αργότερα, ο καλλιτέχνης συνόδευσε την ηθοποιό στην πρεμιέρα της ταινίας «The Invite».