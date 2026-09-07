Ο Ρομπ Ράινερ τιμήθηκε με μία ακόμα σπουδαία διάκριση από το Χόλιγουντ, σχεδόν εννέα μήνες μετά τον τραγικό θάνατό του, σύμφωνα με το People.

Ο καταξιωμένος δημιουργός κέρδισε το βραβείο καλύτερου guest ηθοποιού σε κωμική σειρά κατά την τελετή των Emmy Δημιουργικών Τεχνών 2026 για την ερμηνεία του ως Albert Schnurr στην 4η σεζόν του «The Bear».

BREAKING: Rob Reiner was awarded a posthumous Emmy Award for Outstanding Guest Actor in a Comedy Series during Night 2 of the Creative Arts Emmy Awards. Reiner is one of my favorite directors ever & the fact he was equally as excellent in front of the camera speaks to his… pic.twitter.com/cIeGpB8JKl — Cinema Tweets (@CinemaTweets1) September 7, 2026

Η διάκριση ήρθε κατά τη δεύτερη βραδιά του θεσμού η οποία πραγματοποιήθηκε λίγες ημέρες πριν από την κεντρική τελετή των Primetime Emmy Awards που είναι προγραμματισμένη για τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, με παρουσιάστρια τη Μαρίσκα Χαργκιτάι.

Ο σκηνοθέτης και ηθοποιός επικράτησε απέναντι στους Μάικλ Τζ. Φοξ, Μπρετ Γκόλντστιν, Χάμις Λίνκλεϊτερ, Κρίστοφερ ΜακΝτόναλντ και Κόνορ Στόρι.

Το αγαλματίδιο παρέλαβαν οι παρουσιαστές της κατηγορίας, Γουέντι ΜακΛέντον-Κόβι και Ντέιβιντ Άλαν Γκρίερ. Η ανακοίνωση του ονόματός του προκάλεσε συγκίνηση, με το κοινό όρθιο στο θέατρο Peacock του Λος Άντζελες, να ξεσπά σε ένα παρατεταμένο χειροκρότημα.

Ήταν η τρίτη νίκη στα βραβεία Emmy για τον Ρομπ Ράινερ, με τη συμμετοχή του στο επεισόδιο «Tonnato» να αποτελεί την όγδοη συνολικά υποψηφιότητά του, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ. Στο παρελθόν είχε τιμηθεί ακόμα δύο φορές, το 1974 και το 1978 για τον ρόλο του Michael «Meathead» Stivic στην εμβληματική σειρά «All in the Family».

Ο Ρομπ Ράινερ και η σύζυγός του Μισέλ, δολοφονήθηκαν στο σπίτι τους στο Μπρέντγουντ τον Δεκέμβριο του 2025. Για την υπόθεση έχει παραπεμφθεί σε δίκη ο 32χρονος γιος τους, Νικ Ράινερ, αντιμετωπίζοντας δύο κατηγορίες για ανθρωποκτονία πρώτου βαθμού, με τον ίδιο να δηλώνει αθώος.