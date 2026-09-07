Καλεσμένος στην εκπομπή «Νωρίς – νωρίς» ήταν το πρωί της Δευτέρας 7 Σεπτεμβρίου ο Γιάννης Στάνκογλου, ο οποίος συνομίλησε με τη Μαρία Ηλιάκη και τον Κρατερό Κατσούλη.

Ο γνωστός ηθοποιός μίλησε για την προσωπική του ζωή και τα παιδιά του, ενώ αποκάλυψε ότι έχει συνεπιμέλεια με την πρώην σύζυγό του, Αλίκη Δανέζη Κνούτσεν.

«Εδώ και πέντε χρόνια, έχω ηρεμήσει. Μαγειρεύω πολύ, είναι το χόμπι μου και ο διαλογισμός μου. Και όχι μόνο αυτό, αλλά προσπαθώ να εφεύρω καινούργιες συνταγές και γεύσεις. Μαγειρεύω και στα παιδιά μου. Τρεισήμισι ημέρες την εβδομάδα έχω τα παιδιά εγώ, γιατί έχουμε συνεπιμέλια με την πρώην σύζυγό μου. Εκείνες τις ημέρες μαγειρεύω κανονικά εγώ», ανέφερε ο Γιάννης Στάνκογλου. «Η κόρη μου είναι στην εφηβεία, είναι 17 ετών, αλλά έχουμε μια εξαιρετική σχέση, θα τα πούμε όλα μεταξύ μας«, συμπλήρωσε στη συνέχεια ο ηθοποιός.

Θυμίζουμε ότι ο Γιάννης Στάνκογλου έχει αποκτήσει δύο παιδιά, τη Φοίβη και τον Φίλιππο, από τον γάμο του με τη σκηνοθέτρια Αλίκη Δανέζη Κνούτσεν.

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