Η Πάμελα Άντερσον κατάφερε να τραβήξει όλα τα βλέμματα στο γκαλά amfAR, που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας το βράδυ της Κυριακής.

Η 59χρονη σταρ του «Baywatch» εντυπωσίασε με ένα φωτεινό πορτοκαλί σατέν φόρεμα, το οποίο συνδύασε με ένα μακρύ ασορτί σάλι που έφτανε μέχρι το πάτωμα.

Τα τελευταία χρόνια, η Πάμελα Άντερσον έχει υιοθετήσει πιο φυσικές εμφανίσεις και για ακόμη μία φορά επέλεξε να περπατήσει στο κόκκινο χαλί χωρίς μακιγιάζ.

Makeup free Pamela Anderson, 59, steals the show in orange satin dress as she leads the stars at the amfAR Gala during Venice Film Festival https://t.co/HhRr0CrFeO — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) September 6, 2026

Ολοκλήρωσε το look της με γκρι μυτερές γόβες, ενώ τα ξανθά μαλλιά της ήταν χτενισμένα σε κομψές μπούκλες.

Γιατί η Πάμελα Άντερσον επέλεξε να αφήσει πίσω το μακιγιάζ

Όπως αναφέρει η Daily Mail, η Πάμελα Άντερσον έχει εξηγήσει ότι η απόφασή της να εμφανίζεται χωρίς μακιγιάζ συνδέεται αρχικά με την απώλεια της επί χρόνια makeup artist της, Αλέξις Βόγκελ, η οποία πέθανε από καρκίνο του μαστού το 2019. Όπως είχε αναφέρει σε συνέντευξή της, μετά τον θάνατό της ένιωσε πως χωρίς εκείνη ήταν καλύτερο να αφήσει πίσω το έντονο μακιγιάζ που είχε ταυτιστεί με την εικόνα της για πολλά χρόνια.

Με τον καιρό, η επιλογή αυτή απέκτησε για την ίδια και έναν πιο προσωπικό χαρακτήρα. Η Πάμελα Άντερσον έχει πει ότι το να εμφανίζεται φυσική την κάνει να νιώθει πιο ελεύθερη και πιο κοντά στον πραγματικό της εαυτό, ενώ βλέπει αυτή τη νέα εικόνα και ως μια μορφή αποδοχής της ηλικίας της. Παράλληλα, έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν είναι αντίθετη με το μακιγιάζ, απλώς πλέον δεν αισθάνεται την ανάγκη να ακολουθεί πάντα τους κανόνες του εντυπωσιακού red carpet look.