Μία από τις πιο εντυπωσιακές εμφανίσεις στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας πραγματοποίησε η Ιρίνα Σάικ, η οποία τράβηξε όλα τα βλέμματα με μια δημιουργία από τον οίκο Dolce & Gabbana.

Το διάσημο μοντέλο, που τον περασμένο Ιανουάριο γιόρτασε τα 40ά γενέθλιά του, επέλεξε ένα μαύρο εφαρμοστό φόρεμα από τη συλλογή Άνοιξη/Καλοκαίρι 2003 του ιταλικού οίκου. Το ιδιαίτερο σχέδιο ξεχώριζε για τα ανοίγματα και τα κορδόνια στα πλαϊνά, τα οποία άφηναν ακάλυπτα σημεία της σιλουέτας της.

Πρόκειται για ένα χαρακτηριστικό κομμάτι της αισθητικής των Dolce & Gabbana στις αρχές της δεκαετίας του 2000. Μάλιστα, το ίδιο σχέδιο είχε παρουσιαστεί στην πασαρέλα της συλλογής του 2003 από τη Ζιζέλ Μπούντχεν.

Η Ιρίνα Σάικ ολοκλήρωσε την εμφάνισή της με μαύρες γόβες και ένα εντυπωσιακό κόσμημα στον λαιμό, αφήνοντας το φόρεμα να πρωταγωνιστήσει. Η εμφάνισή της έγινε με αφορμή το «Filming Italy Venice International Award», όπου η ίδια τιμήθηκε για την πορεία και την παρουσία της στον χώρο της μόδας και της ψυχαγωγίας.

Με την επιλογή της αυτή, η Ιρίνα Σάικ απέδειξε για ακόμη μία φορά ότι τα κομμάτια από τα fashion archives μπορούν να επιστρέψουν στο κόκκινο χαλί περισσότερο από δύο δεκαετίες αργότερα και να παραμένουν εξίσου εντυπωσιακά.