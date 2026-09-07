Ένα στιγμιότυπο από πρόσφατη συναυλία του Νίκου Οικονομόπουλου έχει γίνει viral τις τελευταίες ώρες στα social media.

Στο βίντεο, ο γνωστός τραγουδιστής φαίνεται να ενοχλείται από κάτι που συμβαίνει την ώρα του live. Ενώ βρίσκεται πάνω στη σκηνή, στρέφεται προς το πλάι και κάνει έντονες χειρονομίες προς την πλευρά όπου βρίσκονται μέλη της παραγωγής ή συνεργάτες του.

Το απόσπασμα ανέβηκε στο TikTok με τη χιουμοριστική λεζάντα «Δεν νευριάζω ποτέ γενικά» και δεν άργησε να συγκεντρώσει σχόλια και αναδημοσιεύσεις.

Μέχρι στιγμής, πάντως, δεν έχει γίνει γνωστό τι ήταν αυτό που προκάλεσε την ενόχληση του Νίκου Οικονομόπουλου ούτε σε ποιον ακριβώς απευθυνόταν. Το βίντεο διαρκεί μόλις λίγα δευτερόλεπτα και δεν αποκαλύπτει τι είχε συμβεί νωρίτερα.