Στο κόκκινο χαλί του 83ου Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας βρέθηκε το βράδυ της Παρασκευής 4 Σεπτεμβρίου ο Μιχάλης Λεβεντογιάννης.

Ο γνωστός ηθοποιός έδωσε το «παρών» στην επίσημη προβολή της ταινίας «Mr. Nelson, Did You Kill People?», η οποία πραγματοποιήθηκε στη Sala Grande και συμμετέχει στο διαγωνιστικό τμήμα της φετινής διοργάνωσης. Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Ιάπωνας δημιουργός Σίνια Τσουκαμότο.

Ο Μιχάλης Λεβεντογιάννης εμφανίστηκε στο κόκκινο χαλί με ένα κομψό total black look. Επέλεξε μαύρο κοστούμι, μαύρο πουκάμισο και γραβάτα, ενώ το λευκό μαντίλι στο πέτο έδωσε μια διακριτική αντίθεση στην εμφάνισή του.

Το μεσημέρι του Σαββάτου, ο ηθοποιός μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς του φίλους φωτογραφίες από την παρουσία του στη Βενετία, μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.

«Venezia83. Mr. Nelson, Did you kill people?», έγραψε χαρακτηριστικά στη λεζάντα της ανάρτησής του.