Η Θεσσαλονίκη ετοιμάζεται να υποδεχθεί μια ξεχωριστή μουσική βραδιά, μέσα από την οποία ο Αντώνης Ρέμος θα τιμήσει την τριακονταετή διαδρομή του στο ελληνικό τραγούδι, έχοντας στο πλευρό του αγαπημένους καλλιτέχνες και το κοινό της πόλης όπου γεννήθηκε.

Το μεγάλο επετειακό ραντεβού έχει οριστεί για τις 12 Σεπτεμβρίου στη Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης, όπου θα πραγματοποιηθεί συναυλία με ελεύθερη είσοδο και τη συμμετοχή σημαντικών προσκεκλημένων.

Πρόκειται για μια παραγωγή ιδιαίτερης κλίμακας, μέσα από την οποία ο δημοφιλής τραγουδιστής θα ανατρέξει στα σημαντικότερα κεφάλαια της καριέρας του και στα τραγούδια που συνόδευσαν το κοινό επί τρεις δεκαετίες.

Λίγες ημέρες πριν από τη μεγάλη βραδιά, ο Αντώνης Ρέμος μίλησε στους δημοσιογράφους Θανάση Φουσκίδη και Εύη Σπανού, σε μια συνέντευξη που κάλυψε ολόκληρη την προσωπική και καλλιτεχνική του πορεία. Αναφέρθηκε στις προετοιμασίες της συναυλίας, στις συνεργασίες που καθόρισαν την καριέρα του, αλλά και σε στιγμές που παραμένουν ανεξίτηλες στη μνήμη του.

Γυρίζοντας τον χρόνο πίσω, ο τραγουδιστής περιέγραψε τη συγκίνηση που ένιωσε όταν άκουσε για πρώτη φορά τη φωνή του να μεταδίδεται από το ραδιόφωνο:

«Σίγουρα η πρώτη φορά που βγάζεις το κεφάλι από το νερό, από τη θάλασσα της ανωνυμίας και της αναζήτησης, για να ακούσει ο κόσμος ένα καινούργιο σου τραγούδι, είναι μια μοναδική στιγμή. Ήμουν στη Θεσσαλονίκη μέσα στο αυτοκίνητό μου, όταν άκουσα για πρώτη φορά στο ραδιόφωνο το πρώτο μου τραγούδι, το “Εμείς”, το ντουέτο με τη Μαντώ.

Έκανα στην άκρη, άναψα ένα τσιγάρο -τότε κάπνιζα ακόμη-, έκλεισα τα μάτια για τρία λεπτά, άκουσα όλο το τραγούδι και απλά ονειρευόμουν».

Από εκείνη την πρώτη ραδιοφωνική μετάδοση άρχισε να διαμορφώνεται μια πορεία με δεκάδες επιτυχίες, μεγάλες εμφανίσεις και συνεργασίες με ορισμένες από τις σημαντικότερες προσωπικότητες του ελληνικού τραγουδιού. Ο Αντώνης Ρέμος παραδέχθηκε ότι, όταν έκανε τα πρώτα του βήματα, δεν μπορούσε ούτε να φανταστεί όσα θα ακολουθούσαν.

«Δεν τολμούσα καν να διανοηθώ τις συνεργασίες σε αυτή την πορεία»

«Στην αφετηρία μου δεν τολμούσα καν να διανοηθώ τις συνεργασίες που πραγματοποιήθηκαν στην πορεία. Δεν τολμούσα να φανταστώ ότι θα τραγουδήσω με τη Μαρινέλλα, ότι θα συνεργαστώ με τον Γιάννη Πάριο, τον Μίκη Θεοδωράκη, τον Γιάννη Σπανό και τον Μίμη Πλέσσα. Όλες αυτές τις στιγμές τις έχω συμπυκνώσει και τις κουβαλάω μαζί μου σε αυτήν τη μεγάλη γιορτή που ετοιμάζουμε στη Θεσσαλονίκη», εξομολογείται ο τραγουδιστής.

Ιδιαίτερο συναισθηματικό βάρος απέκτησε η συζήτηση όταν έγινε αναφορά στον Παντελή Παντελίδη. Ο Αντώνης Ρέμος αποκάλυψε ότι συνάντησε τυχαία στη Γλυφάδα τη μητέρα του αδικοχαμένου τραγουδιστή, κυρία Αθηνά, και τα αδέλφια του. Όπως εξήγησε, τα πρώτα λεπτά ήταν δύσκολα και αμήχανα, ωστόσο η συνάντηση εξελίχθηκε σε μια βαθιά ανθρώπινη στιγμή, η οποία άνοιξε τον δρόμο για να ξεπεραστούν παλιές παρεξηγήσεις.

«Ήταν σοκαριστικό και άβολο στην αρχή αλλά μετά αγκαλιαστήκαμε σφιχτά. Μας αγκάλιασε η κυρία Αθηνά και την αγκαλιάσαμε κι εμείς. Συμφωνήσαμε ότι θα βρεθούμε για να μιλήσουμε και να αποκαταστήσουμε κάποιες παρεξηγήσεις.

Της έδωσα μια υπόσχεση: πολύ σύντομα, μόλις περάσει αυτή η χρονιά, να είμαστε καλά και αν διοργανώσουμε μια πολύ μεγάλη γιορτή για τον Παντελή».