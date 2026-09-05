Το αστέρι της Ντόλι Πάρτον (Dolly Parton) στη Λεωφόρο της Δόξας στο Χόλιγουντ αντικαταστάθηκε, καθώς το αρχικό υπέστη βανδαλισμό μετά τον θάνατο της θρυλικής σούπερ σταρ της κάντρι. Η Πάρτον έφυγε από τη ζωή νικημένη από τον καρκίνο στις 25 Αυγούστου, σε ηλικία 80 ετών.

Το αστέρι, με το οποίο είχε τιμηθεί το 1984, βρίσκεται στη διεύθυνση 6712 Hollywood Boulevard στο Λος Άντζελες και είχε ήδη, υποστεί ρωγμές πριν βανδαλιστεί. Από χθες, έχει αποκατασταθεί και οι θαυμαστές μπορούν πλέον να το επισκεφθούν.

Σε δήλωσή της στο Variety, η εκπρόσωπος του Εμπορικού Επιμελητηρίου του Χόλιγουντ, ‘Ανα Μαρτίνεζ (Ana Martinez), ανέφερε: «Η δική μας Ντόλι επέστρεψε! Είμαστε ενθουσιασμένοι που το αστέρι της αποκαταστάθηκε, ώστε να μπορούν να το απολαμβάνουν οι θαυμαστές της για πάντα».

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, οι διαχειριστές της περιουσίας της σταρ ανακοίνωσαν τα πρώτα μεγάλα αφιερώματα προς τιμήν της. Οι εκδηλώσεις, υπό τον τίτλο «DollyFest: The Celebration of a Lifetime», προγραμματίζεται να πραγματοποιηθούν στο Νάσβιλ και το Λονδίνο σε διαδοχικά Σαββατοκύριακα το 2027. Επίσης, τον Δεκέμβριο αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στο Μπρόντγουεϊ το μιούζικαλ «Dolly: A True Original Musical».

Σε κοινή τους δήλωση, οι παραγωγοί επιβεβαίωσαν: «Όπως ήταν η επιθυμία της Ντόλι, η παράσταση θα ξεκινήσει στις 7 Δεκεμβρίου στο θέατρο St. James στη Νέα Υόρκη. Η επίσημη πρεμιέρα έχει οριστεί για τις 19 Ιανουαρίου 2027, την ημέρα που θα γιόρταζε τα 81α γενέθλιά της».

Παράλληλα, η μουσική της σημειώνει κατακόρυφη αύξηση στο Spotify. Μετά την ανακοίνωση του θανάτου της, οι συνολικές αναπαραγωγές του καταλόγου της αυξήθηκαν κατά 1.260% παγκοσμίως και κατά 2.320% στις Ηνωμένες Πολιτείες, σε σύγκριση με τον ημερήσιο μέσο όρο της προηγούμενης εβδομάδας.

Ειδικότερα, το «Jolene» σημείωσε αύξηση 630% παγκοσμίως και 1.225% στις ΗΠΑ, το «9 to 5» αυξήθηκε κατά 620% διεθνώς και 1.030% στις ΗΠΑ, ενώ το «Islands in the Stream» κατέγραψε άνοδο 525% παγκοσμίως και 1.235% στις ΗΠΑ. Το «Jolene» αναδείχθηκε επίσης ως το τραγούδι με τις περισσότερες κοινοποιήσεις στην πλατφόρμα και ακολουθούν το «I Will Always Love You» και το «Islands in the Stream».