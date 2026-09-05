Στη Πόλη του Φωτός περνάει αυτές τις ημέρες η Κατερίνα Καινούργιου, έχοντας στο πλευρό της τον σύντροφό της, Παναγιώτη Κουτσουμπή, και την πέντε μηνών κόρη τους, Ξένια. Το ταξίδι έχει ιδιαίτερη σημασία για την οικογένεια, καθώς πρόκειται για την πρώτη εξόρμηση της μικρής στο εξωτερικό και την πρώτη της πτήση, για την οποία μάλιστα εκδόθηκε αναμνηστικό πιστοποιητικό.

Το Παρίσι αποτελεί αγαπημένο προορισμό της παρουσιάστριας, αλλά και πόλη με ξεχωριστή συναισθηματική αξία για το ζευγάρι, αφού εκεί είχε γίνει η πρόταση γάμου από τον Παναγιώτη Κουτσουμπή το 2025.

Η αποκάλυψη στο Marais

Την Παρασκευή, η παρουσιάστρια του Alpha μοιράστηκε μέσω των social media νέα στιγμιότυπα από τις βόλτες τους. Κατά την επίσκεψή της στο Marais, την ιστορική συνοικία που ξεχωρίζει για τις μπουτίκ, τις γκαλερί και τα γραφικά καταστήματά της, σταμάτησε μπροστά σε ένα ανθοπωλείο και αποκάλυψε ένα όνειρο που είχε στο παρελθόν.

«Κάποτε ονειρευόμουν να έχω το δικό μου ανθοπωλείο… Ίσως γι’ αυτό έχω αδυναμία στα ανθοπωλεία του Marais… Τα πιο όμορφα που έχω δει…», έγραψε χαρακτηριστικά.

Στο φωτογραφικό άλμπουμ από το ταξίδι περιλαμβάνονται και οικογενειακές εικόνες, ανάμεσά τους ένα τρυφερό στιγμιότυπο του Παναγιώτη Κουτσουμπή με τη μικρή Ξένια μπροστά στον Πύργο του Άιφελ. Η Κατερίνα Καινούργιου επέλεξε και αυτή τη φορά να προστατεύσει την ιδιωτικότητα του παιδιού της, καλύπτοντας το πρόσωπό του στις αναρτήσεις της.