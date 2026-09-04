Μια topless φωτογραφία από παραλία δημοσίευσε η Κλέλια Ανδριολάτου στο Instagram, ποζάροντας με την πλάτη στον φακό ενώ κοιτάζει τη θάλασσα. Καθήμενη σε πετσέτα στην άμμο και φορώντας μαύρο μονοκίνι, η ανάρτηση προκάλεσε άμεση αλληλεπίδραση των ακολούθων της.

Η ανάρτηση έγινε την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου 2026 και αποτέλεσε μία ακόμη καλοκαιρινή εμφάνιση της ηθοποιού στα social media.

Αυτό που ξεχωρίζει στη δημοσίευση είναι η επιλογή της λεζάντας. Η ίδια έγραψε απλώς «Sankalpa», χωρίς να προσθέσει κάποιο άλλο σχόλιο στη φωτογραφία.