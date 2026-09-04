Η Άννα Βίσση έδωσε στους followers της μια πρώτη γεύση από το νέο της τραγούδι «Όχι γιατί», δημοσιεύοντας στο Instagram ένα βίντεο στο οποίο τραγουδά το κομμάτι και χορεύει στους ρυθμούς του.

Το απόσπασμα που μοιράστηκε την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου 2026 αποκαλύπτει ένα τραγούδι με έντονο ρυθμό, ενώ η ίδια εμφανίζεται μαζί με συνεργάτες της, τραγουδώντας και χορεύοντας ένα τσιφτετέλι.

Η Άννα Βίσση συνόδευσε το βίντεο με τη σύντομη φράση «Γιατί όχι», δίνοντας στους διαδικτυακούς της φίλους την πρώτη ολοκληρωμένη εικόνα από το νέο τραγούδι, που φέρει τον τίτλο «Όχι γιατί».

Τη μουσική και τους στίχους υπογράφει ο Νίκος Καρβέλας, ενώ την παραγωγή έχουν αναλάβει οι Alex Papaconstantinou και Viktor Svensson.

«Όχι γιατί»: Οι στίχοι του νέου τραγουδιού της Άννας Βίσση

Στο βίντεο η Άννα Βίσση τραγουδά ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα του νέου τραγουδιού, με τους στίχους να αναφέρονται σε μια σχέση που ξεφεύγει από τη λογική και συνδέεται με την ασφάλεια, τον έρωτα και την έντονη έλξη.

«Όχι γιατί. Όχι γιατί. Όχι, γιατί.

Όχι, γιατί δε μου πες ψέματα ποτέ και μου πληρώνεις τη ΔΕΗ και τον ΟΤΕ.

Όχι γιατί με πας στον έβδομο ουρανό κι όταν δεν είσαι πλάι μου πέφτω στο κενό.

Όχι γιατί κοντά σου νιώθω σιγουριά και τα φιλιά που δίνεις στάζουν φωτιά.

Όχι γιατί η αγάπη σου είναι αληθινή, αλλά για κάτι που είναι έξω από κάθε λογική.

Όχι γιατί. Όχι γιατί. Όχι γιατί»

Η τραγουδίστρια δεν μένει μόνο στην ερμηνεία του αποσπάσματος, αλλά χορεύει παράλληλα, με το βίντεο να καταγράφει την ίδια και τους συνεργάτες της σε χαλαρή στιγμή.

Η δημοσίευση συγκέντρωσε γρήγορα σχόλια και likes από τους διαδικτυακούς της φίλους, αρκετοί από τους οποίους έγραψαν στην Άννα Βίσση ότι τους άρεσε το νέο τραγούδι.