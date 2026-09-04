Η επιστροφή του Ali G στη μεγάλη οθόνη, περισσότερα από 20 χρόνια μετά την τελευταία κινηματογραφική του εμφάνιση, έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στη Βρετανία.

Πριν ακόμη κυκλοφορήσει η νέα ταινία του Σάσα Μπάρον Κόεν, οργανώσεις και ακτιβιστές καλούν τους κινηματογράφους να μην την προβάλουν. Υποστηρίζουν ότι ο διάσημος χαρακτήρας αναπαράγει προσβλητικά στερεότυπα για τη μαύρη βρετανική και την τζαμαϊκανή κουλτούρα.

Η ταινία έχει τίτλο «Ali G: Who Iz I?» και αναμένεται να κυκλοφορήσει στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 23 Οκτωβρίου. Θα είναι η πρώτη μεγάλου μήκους εμφάνιση του χαρακτήρα μετά το «Ali G Indahouse» του 2002.

Η εκστρατεία κατά της ταινίας

Την εκστρατεία για μποϊκοτάζ ξεκίνησε η βρετανική πλατφόρμα παρακολούθησης των μέσων ενημέρωσης NewsCord. Η οργάνωση υποστηρίζει ότι ο Ali G δεν αποτελεί μια αθώα κωμική φιγούρα, αλλά μια καρικατούρα που χρησιμοποιεί στοιχεία της μαύρης κουλτούρας για να προκαλέσει γέλιο.

Οι επικριτές επισημαίνουν ότι ο Σάσα Μπάρον Κόεν, ένας λευκός ηθοποιός, εμφανίζεται με ψεύτικα ράστα, χρησιμοποιεί τζαμαϊκανές εκφράσεις και συνδέει τον χαρακτήρα με τη χρήση κάνναβης, τον σεξισμό και την κοινωνική ανευθυνότητα.

Στο πλαίσιο της εκστρατείας έχουν σταλεί δεκάδες χιλιάδες μηνύματα σε μεγάλες αλυσίδες κινηματογράφων, με αίτημα να μην εντάξουν την ταινία στο πρόγραμμά τους.

Η αλυσίδα Picturehouse, η οποία διαθέτει 25 κινηματογράφους στη Βρετανία, ανακοίνωσε ότι προς το παρόν δεν σχεδιάζει να προβάλει την ταινία. Δεν διευκρίνισε, ωστόσο, εάν η απόφασή της συνδέεται άμεσα με τις αντιδράσεις.

Ποιος είναι ο πραγματικός στόχος της σάτιρας

Οι υποστηρικτές του Σάσα Μπάρον Κόεν δίνουν μια διαφορετική ερμηνεία. Τονίζουν ότι ο Ali G δεν παρουσιάστηκε ποτέ ως μαύρος, αλλά ως ένας αδαής λευκός νεαρός από το Στέινς της Αγγλίας, ο οποίος μιμείται με υπερβολικό και αδέξιο τρόπο τη χιπ χοπ και την τζαμαϊκανή κουλτούρα.

Σύμφωνα με αυτή την άποψη, στόχος της σάτιρας δεν είναι οι μαύροι Βρετανοί. Αντίθετα, ο χαρακτήρας διακωμωδεί τους λευκούς νέους που υιοθετούν επιφανειακά μια στερεοτυπική εικόνα της μαύρης ταυτότητας.

Ο Ali G εμφανίστηκε για πρώτη φορά το 1998 στη βρετανική τηλεοπτική εκπομπή «The 11 O’Clock Show». Αργότερα έγινε ευρύτερα γνωστός μέσα από το «Da Ali G Show», στο οποίο έπαιρνε συνεντεύξεις από πολιτικούς, επιστήμονες και διασημότητες.

Οι συνομιλητές του συχνά δεν γνώριζαν ότι ο Ali G ήταν ένας φανταστικός χαρακτήρας. Μέσα από παράλογες ερωτήσεις, ο Σάσα Μπάρον Κόεν επιχειρούσε να αποκαλύψει την αμηχανία, τις προκαταλήψεις ή ακόμη και την υποκρισία τους.

Χιούμορ άλλης εποχής ή επίκαιρη σάτιρα;

Η συζήτηση δεν περιορίζεται στις κατηγορίες περί ρατσιστικών στερεοτύπων. Αρκετοί σχολιαστές αναρωτιούνται εάν ένας κωμικός χαρακτήρας που δημιουργήθηκε πριν από σχεδόν 30 χρόνια μπορεί να λειτουργήσει με τον ίδιο τρόπο στη σημερινή εποχή.

Η δημόσια συζήτηση γύρω από τη φυλή, την πολιτισμική οικειοποίηση και την εκπροσώπηση έχει αλλάξει σημαντικά από τα τέλη της δεκαετίας του 1990. Αστεία που τότε θεωρούνταν τολμηρά ή ανατρεπτικά αντιμετωπίζονται πλέον με μεγαλύτερη επιφύλαξη.

Από την άλλη πλευρά, όσοι υπερασπίζονται την ταινία θεωρούν υπερβολικό να ζητείται η απαγόρευσή της πριν ακόμη προβληθεί. Υποστηρίζουν ότι το κοινό θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να παρακολουθήσει το έργο και να σχηματίσει τη δική του άποψη.

Ο Σάσα Μπάρον Κόεν σχολίασε με ειρωνικό τρόπο τις αντιδράσεις, αναφέροντας ότι σε μια εποχή κατά την οποία η καριέρα ενός κωμικού μπορεί να καταστραφεί από ένα «πολιτικά μη ορθό» αστείο, αποφάσισε να «παίξει με ασφάλεια» και να επαναφέρει τον Ali G.

Η νέα ταινία θα δείξει εάν η καλτ φιγούρα μπορεί να προσαρμοστεί στη σημερινή πραγματικότητα ή εάν το χιούμορ της ανήκει οριστικά σε μια διαφορετική εποχή. Μέχρι τότε, η αντιπαράθεση λειτουργεί ήδη ως ισχυρή, αν και αμφιλεγόμενη, διαφήμιση για την επιστροφή του Ali G.