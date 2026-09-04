Τις αυτόχθονες ποικιλίες αμπέλου και την αυθεντική φιλοξενία της ορεινής Νάξου γνώρισε από κοντά ο πρίγκιπας Αλβέρτος του Μονακό, πραγματοποιώντας τριήμερη περιήγηση στο νησί. Ο υψηλός επισκέπτης εστίασε στην τοπική παραγωγή, τη γαστρονομία και την πολιτιστική κληρονομιά των Κυκλάδων, εξερευνώντας παραδοσιακούς οικισμούς.

Η παραμονή του διήρκεσε από τη Δευτέρα έως το μεσημέρι της Τετάρτης, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα σημείων ενδιαφέροντος. Το πρόγραμμά του περιελάμβανε στάσεις στην Κόρωνο, την Κωμιακή, τον Μιρίση, το Κτήμα Κάμπονες, το Χαλκί, καθώς και τον αρχαίο Ναό της Δήμητρας στο Σαγκρί. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον επέδειξε για τα παλιά αυτόρριζα αμπέλια και τις γηγενείς ποικιλίες που διατηρούνται στην περιοχή.

Η υποδοχή στην Κόρωνο

Κατά την παρουσία του στην Κόρωνο, συνοδευόμενος από τον Έπαρχο Νάξου, Ιωάννη Μαργαρίτη, ο προσκεκλημένος γεύτηκε την τοπική κουζίνα και ήρθε σε επαφή με τη φιλοξενία των κατοίκων.

Την παρουσία του υψηλού επισκέπτη έκανε γνωστή ο Αντιπεριφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, Ιωάννης Μαργαρίτης, μέσω τοποθέτησής του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σημειώνοντας:

«Με ιδιαίτερη τιμή υποδεχθήκαμε στη Νάξο την Α.Γ.Υ. τον Πρίγκιπα Αλβέρτο Β΄ του Μονακό.»

Ο κ. Μαργαρίτης αναφέρθηκε στη συνέχεια στις επαφές του μονάρχη με την τοπική κοινωνία και την κουλτούρα του τόπου:

«Κατά τη διάρκεια της παραμονής του στο νησί, ο Πρίγκιπας Αλβέρτος είχε την ευκαιρία να γνωρίσει διαφορετικές πτυχές της Νάξου, δείχνοντας ιδιαίτερο και ουσιαστικό ενδιαφέρον για την ιστορία, το φυσικό περιβάλλον, την τοπική παραγωγή, τη γαστρονομία και την πολιτιστική μας κληρονομιά.»

Ο Αντιπεριφερειάρχης ολοκλήρωσε την ανάρτησή του υπογραμμίζοντας τη σημασία της παρουσίας αυτής για το νησί:

«Η επίσκεψή του αποτέλεσε μια όμορφη ευκαιρία να του παρουσιάσουμε έναν τόπο με μακρά ιστορία και ισχυρή ταυτότητα, αλλά και τους ανθρώπους που συνεχίζουν να τον διαμορφώνουν και να τον κρατούν ζωντανό. Η παρουσία του Πρίγκιπα Αλβέρτου στη Νάξο ήταν ιδιαίτερη τιμή για το νησί μας και τον ευχαριστούμε θερμά για το ειλικρινές ενδιαφέρον και την εκτίμηση που έδειξε για τον τόπο και τους ανθρώπους του.»