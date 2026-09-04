Η Τζένη Θεωνά και ο Δήμος Αναστασιάδης βάφτισαν τους δύο γιους τους, Αρίωνα και Απόλλωνα, σε μια οικογενειακή στιγμή που έγινε γνωστή μέσα από φωτογραφίες και Stories του ηθοποιού Αντίνοου Αλμπάνη.

Ο ηθοποιός, που έχει συνεργαστεί με την Τζένη Θεωνά, μοιράστηκε στιγμιότυπα από το μυστήριο στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, αποκαλύπτοντας παράλληλα και τα ονόματα των δύο παιδιών.

Ο μεγαλύτερος γιος της Τζένης Θεωνά και του Δήμου Αναστασιάδη είναι ο Αρίωνας, ενώ ο μικρότερος, που γεννήθηκε τον Οκτώβριο του 2025, είναι ο Απόλλων.

Ανάμεσα στις εικόνες που δημοσίευσε ο Αντίνοος Αλμπάνης ήταν και ένα ασπρόμαυρο στιγμιότυπο με μια κάρτα στην οποία αναγραφόταν η φράση: «από σήμερα είμαστε οικογένεια».

Η συγκεκριμένη ανάρτηση δημιούργησε εύλογα την εντύπωση ότι ο Αντίνοος Αλμπάνης μπορεί να ήταν ένας από τους νονούς των δύο παιδιών, χωρίς ωστόσο αυτό να έχει επιβεβαιωθεί.

Τζένη Θεωνά – Δήμος Αναστασιάδης: Από τη γνωριμία στη δημιουργία οικογένειας

Η ιστορία της Τζένης Θεωνά και του Δήμου Αναστασιάδη ξεκίνησε το 2014, όταν οι επαγγελματικοί τους δρόμοι συναντήθηκαν. Εκείνη συμμετείχε σε θεατρική παραγωγή και εκείνος είχε αναλάβει την ενορχήστρωση.

Η ηθοποιός έχει περιγράψει τη γνωριμία τους ως κεραυνοβόλο, καθώς η έλξη ήταν άμεση. Στην πορεία, βέβαια, χρειάστηκε να διαχειριστούν και τις διαφορές τους, με την ίδια να έχει μιλήσει κατά καιρούς για συγκρούσεις αλλά και για την ιδιαίτερη δυναμική που απέκτησε η σχέση τους με τα χρόνια.

Τον Απρίλιο του 2019 γεννήθηκε ο πρώτος τους γιος, ο Αρίωνας. Το όνομά του προέκυψε από τα ονόματα των δύο παππούδων του, Άρη και Ιωάννη.

Για το ζευγάρι, ο γάμος δεν ήταν απαραίτητα συνδεδεμένος με τη δέσμευση που ήθελαν να έχουν μεταξύ τους. Είχαν προγραμματίσει γάμο και βάφτιση, όμως η πανδημία ανέτρεψε τα σχέδιά τους. Στη συνέχεια επέλεξαν να προχωρήσουν με σύμφωνο συμβίωσης.

Ο δεύτερος γιος και τα 11 χρόνια κοινής πορείας

Η οικογένεια απέκτησε και δεύτερο παιδί τον Οκτώβριο του 2025, όταν η Τζένη Θεωνά έφερε στον κόσμο τον Απόλλωνα.

Λίγο αργότερα, ο Δήμος Αναστασιάδης μίλησε για τη μέχρι τότε κοινή τους διαδρομή, αναφερόμενος και στις προσπάθειες που έχουν χρειαστεί όλα αυτά τα χρόνια. «Με την έννοια ότι 11 χρόνια μετά είμαστε ακόμα εδώ, προσπαθήσαμε, δεν τα παρατήσαμε», είχε πει.

Σε άλλη συνέντευξή του είχε μιλήσει και για τις οικονομικές δυσκολίες που αντιμετώπισαν κατά περιόδους, αποκαλύπτοντας ότι υπήρξαν στιγμές κατά τις οποίες και οι δύο έμειναν χωρίς δουλειά και χρήματα.