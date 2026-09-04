Η αντίστροφη μέτρηση για το «Στούντιο 4» έχει ξεκινήσει, με τον Χρήστο Φερεντίνο και την Κατερίνα Καραβάτου να ετοιμάζονται για την πρώτη τους εμφάνιση στην ΕΡΤ1, τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου στις 15:00. Οι δύο παρουσιαστές αποκάλυψαν ορισμένες λεπτομέρειες για τη νέα τηλεοπτική εκπομπή, κρατώντας όμως αρκετά από όσα έχουν ετοιμάσει για την πρεμιέρα μακριά από τα φώτα.

Το νέο δίδυμο μίλησε στην εκπομπή «Χωρίς φίλτρο» του ΕΡΤnews, με την Αδαμαντία Λιόλιου και τη Βελίκα Καραβάλτσιου, λίγες ημέρες πριν από την πρώτη καλησπέρα στο κοινό.

Ο Μιχάλης Ρέππας θα κάνει ποδαρικό

Ένα από τα πρώτα στοιχεία που έγιναν γνωστά αφορά τον άνθρωπο που θα καθίσει απέναντι από τους δύο παρουσιαστές στην πρεμιέρα. Πρόκειται για τον Μιχάλη Ρέππα, ο οποίος θα είναι ο πρώτος καλεσμένος του «Στούντιο 4».

Η Κατερίνα Καραβάτου εξήγησε ότι οι τελευταίες προετοιμασίες συνεχίζονται, χωρίς ωστόσο να είναι πρόθυμη να αποκαλύψει περισσότερα για το περιεχόμενο της πρώτης εκπομπής.

«Υπάρχει ένας οργασμός δημιουργίας εδώ μέσα στο πλατό, αλλά δεν θέλουμε και να αποκαλύψουμε πολλά πράγματα όπως καταλαβαίνετε μέχρι και τη Δευτέρα που ξεκινάμε στις 3:00.» Ο Χρήστος Φερεντίνος στάθηκε στη βασική ιδέα γύρω από την οποία θα κινηθεί η εκπομπή, περιγράφοντας ένα τηλεοπτικό ταξίδι σε διαφορετικές χρονικές περιόδους. «Θα δούμε ό,τι σχέση έχει με το παρόν, το παρελθόν και το μέλλον. Δηλαδή θα είμαστε σε τρεις εποχές, θα είμαστε ταξιδιώτες σε αυτές τις εποχές.»

Η Κατερίνα Καραβάτου επιβεβαίωσε στη συνέχεια την παρουσία του Μιχάλη Ρέππα στην πρεμιέρα: «Ναι, ποδαρικό θα μας κάνει ο Μιχάλης και χαιρόμαστε πάρα πολύ γι’ αυτό.» Ο Χρήστος Φερεντίνος μίλησε με ιδιαίτερα θερμά λόγια για τον πρώτο καλεσμένο, προαναγγέλλοντας παράλληλα ότι το πρόγραμμα των επόμενων εκπομπών έχει ήδη αρχίσει να διαμορφώνεται. «Ένας εξαιρετικός έτσι δημιουργός, ο αγαπημένος μας άνθρωπος…»

«Πολύ…», συμπλήρωσε η Κατερίνα Καραβάτου.

«Πολύ επιτυχημένος και πολύ αγαπημένος. Έτσι ακριβώς, ναι, ναι. Είναι ο πρώτος καλεσμένος μας, αλλά ακολουθούν κι άλλοι πολύ ωραίοι καλεσμένοι που ήδη έχουμε κλείσει. Πολύ ωραία θέματα θεωρούμε.»

Το ταξίδι στη Θεσσαλονίκη πριν από την πρεμιέρα

Πριν ακόμη ανάψουν τα φώτα του πλατό για την πρώτη εκπομπή, οι δύο παρουσιαστές θα βρεθούν στη Θεσσαλονίκη. Την Κυριακή θα κάνουν ένα σύντομο ταξίδι προκειμένου να επισκεφθούν τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και το περίπτερο της ΕΡΤ.

Εκεί αναμένεται να μιλήσουν για το νέο τους τηλεοπτικό εγχείρημα, μία ημέρα πριν από την πρεμιέρα του «Στούντιο 4».

Η νέα εκπομπή έρχεται να συνεχίσει την πορεία ενός τίτλου που έχει ήδη διαγράψει πολυετή διαδρομή στην ΕΡΤ1. Όπως ανέφερε ο Χρήστος Φερεντίνος:

«Το «Στούντιο 4» είναι μια αγαπητή εκπομπή, είναι μια εκπομπή που για 5 χρόνια έκανε μια λαμπρή πορεία εδώ στην ΕΡΤ1. Τώρα είμαστε εμείς εδώ σε αυτό το πλατό, σε αυτό το στούντιο…»

Η πρώτη τους συνάντηση με τους τηλεθεατές είναι προγραμματισμένη για τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου στις 15:00, με τους δύο παρουσιαστές να κρατούν μέχρι τότε κλειστά αρκετά από τα χαρτιά τους για όσα έχουν ετοιμάσει.