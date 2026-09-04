Το σοβαρό τροχαίο που είχε η Μαρία Κανελλοπούλου έγινε γνωστό το απόγευμα της Παρασκευής 4 Σεπτεμβρίου, λίγες ώρες μετά από μια αινιγματική ανάρτηση της ίδιας, με την οποία είχε αφήσει να εννοηθεί ότι περνά μια δύσκολη περίοδο.

Η ηθοποιός και πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται στο νοσοκομείο μετά το τροχαίο ατύχημα, στο οποίο τραυματίστηκε όταν το αυτοκίνητό της προσέκρουσε σε τοίχο. Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, ο τραυματισμός της αφορά τη σπονδυλική στήλη, ενώ η ζωή της δεν διατρέχει κίνδυνο.

Την είδηση έκανε γνωστή η εκπομπή «Studio στις 3», οι δημοσιογράφοι της οποίας επικοινώνησαν με τη Μαρία Κανελλοπούλου και επιβεβαίωσαν ότι νοσηλεύεται μετά το ατύχημα.

Η ανάρτηση που προηγήθηκε του τροχαίου

Μία ημέρα πριν γίνει γνωστό το τροχαίο της Μαρίας Κανελλοπούλου, η ίδια είχε προχωρήσει σε μια ανάρτηση στο Facebook που προκάλεσε ερωτήματα. Χωρίς να εξηγεί τι είχε συμβεί, έγραψε ότι δεν είχε χρόνο για περισσότερο πόνο, συνοδεύοντας τα λόγια της με λυπημένα emojis.

Λίγες ώρες αργότερα, η εικόνα έγινε πιο ξεκάθαρη, καθώς έγινε γνωστό ότι η ηθοποιός είχε τραυματιστεί σοβαρά σε τροχαίο με το αυτοκίνητό της και χρειάστηκε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο.

Παρά τη σοβαρότητα των τραυμάτων, οι πληροφορίες που μεταδόθηκαν αναφέρουν ότι η Μαρία Κανελλοπούλου δεν κινδυνεύει.

«Είναι πιο σκληρό καρύδι απ’ ό,τι νομίζει»

Μήνυμα για την κατάσταση της Μαρίας Κανελλοπούλου είχε δημοσιεύσει νωρίτερα και ο Βαγγέλης Γέττος, ο οποίος μίλησε με ιδιαίτερα προσωπικά λόγια για τη σχέση του με την ηθοποιό και αναφέρθηκε στη δύναμή της.

Στην ανάρτησή του, μάλιστα, έκανε αναφορά στη φωτογραφία από την κατάθεση της Κανελλοπούλου στη δίκη της Χρυσής Αυγής, την οποία επέλεξε ως υπενθύμιση της στάσης που είχε κρατήσει τότε.

«Η Μαρία μου. Η δεύτερη μαμά μου. Η δασκάλα μου. Δοκιμάζεται. Επειδή όμως είναι πιο σκληρό καρύδι απ’ ό,τι νομίζει, της θυμίζω αυτή τη φωτογραφία: η κατάθεσή της στη δίκη της Χρυσής Αυγής. Βράχος. Με την καλοσύνη και το κουράγιο χαραγμένα σε κάθε πόρο του προσώπου της. Όλη η οικογένεια, η ομάδα, οι φίλοι της, της στέλνουμε από παντού δύναμη. Θα το ξεπεράσει κι αυτό γιατί τη χρειαζόμαστε. Υ.Γ.: Δεν κινδυνεύει», έγραψε στο Facebook.

Η αναφορά του Βαγγέλη Γέττου επιβεβαίωσε παράλληλα ότι, παρά τον τραυματισμό της, η ζωή της Μαρίας Κανελλοπούλου δεν βρίσκεται σε κίνδυνο.