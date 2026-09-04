Ο πρίγκιπας Χάρι φέρεται να έχει αρχίσει να επικοινωνεί με ανθρώπους που γνώριζαν προσωπικά την πριγκίπισσα Νταϊάνα, καθώς εξετάζει τη δημιουργία ενός τηλεοπτικού φιλμ για τη μητέρα του. Η πληροφορία έρχεται λίγες ημέρες μετά την επιστροφή του στη Βρετανία και, σύμφωνα με τον βασιλικό σχολιαστή Ρίτσαρντ Κέι, το συγκεκριμένο σχέδιο αναμένεται να τον απασχολήσει σημαντικά μέσα στους επόμενους μήνες.

Ο Κέι υποστήριξε ότι ο Χάρι θέλει να δημιουργήσει «τη δική του ταινία» για την Νταϊάνα και ότι έχει ήδη προσεγγίσει φίλους και άλλους ανθρώπους από το περιβάλλον της, ζητώντας τους να συμβάλουν στο project.

Η πληροφορία αποκτά ιδιαίτερο χρονικό ενδιαφέρον, καθώς το 2027 συμπληρώνονται 30 χρόνια από τον θάνατο της Νταϊάνα. Η πριγκίπισσα της Ουαλίας σκοτώθηκε σε τροχαίο δυστύχημα στο Παρίσι στις 31 Αυγούστου 1997, σε ηλικία 36 ετών.

Η νέα ταινία για την Νταϊάνα και το βιβλίο του Τσαρλς Σπένσερ

Την ίδια περίοδο, ένα ακόμη έργο που αφορά τη ζωή της Νταϊάνα ετοιμάζεται από τον αδελφό της, Τσαρλς Σπένσερ.

Ο 9ος κόμης Σπένσερ πρόκειται να κυκλοφορήσει στις 22 Σεπτεμβρίου 2026 το βιβλίο Swan Song: Diana, My Sister, στο οποίο αφηγείται τη ζωή της αδελφής του μέσα από τη δική του οπτική. Το βιβλίο καλύπτει τη σχέση τους από τα παιδικά τους χρόνια μέχρι τις τελευταίες ημέρες της ζωής της και τον θάνατό της.

Η κυκλοφορία του βιβλίου έρχεται περίπου έναν χρόνο πριν από την 30ή επέτειο του θανάτου της Νταϊάνα, γεγονός που αναμένεται να επαναφέρει την ιστορία της στη δημόσια συζήτηση.

Ο Χάρι έχει διατηρήσει εδώ και χρόνια μια ιδιαίτερη σχέση με τη μνήμη της μητέρας του και έχει μιλήσει πολλές φορές δημόσια για τον τρόπο με τον οποίο βίωσε τον θάνατό της.

Οι αμφιβολίες του Χάρι για όσα συνέβησαν στο Παρίσι

Ο πρίγκιπας Χάρι έχει εκφράσει στο παρελθόν διαφορετική προσέγγιση από την επίσημη εκδοχή σε ό,τι αφορά ορισμένες πτυχές της υπόθεσης του θανάτου της Νταϊάνα.

Σε συνεντεύξεις του το 2023, με αφορμή την κυκλοφορία της αυτοβιογραφίας του Spare, αποκάλυψε ότι για χρόνια δυσκολευόταν να αποδεχθεί πως η μητέρα του είχε πεθάνει. Είχε μάλιστα επισκεφθεί το Παρίσι και ζήτησε από τον οδηγό του να ακολουθήσει την ίδια διαδρομή μέσα από τη σήραγγα όπου σημειώθηκε το δυστύχημα, με ταχύτητα αντίστοιχη εκείνης που είχε αναφερθεί για το αυτοκίνητο της Νταϊάνα.

Ο Χάρι έχει επίσης πει ότι ο ίδιος και ο Ουίλιαμ δεν είχαν πειστεί πλήρως από τα συμπεράσματα της έρευνας και είχαν εξετάσει το ενδεχόμενο να ζητήσουν την επανεξέταση της υπόθεσης, καθώς θεωρούσαν ότι υπήρχαν αναπάντητα ερωτήματα σχετικά με τις συνθήκες του δυστυχήματος.

Παράλληλα, ο Χάρι έχει μιλήσει για την ευθύνη των παπαράτσι που καταδίωκαν το αυτοκίνητο της Νταϊάνα. Σε συνέντευξή του είχε αναφερθεί στις φωτογραφίες από το σημείο του δυστυχήματος και στην πεποίθησή του ότι όσοι την καταδίωκαν δεν αντιμετώπισαν τις συνέπειες που ο ίδιος θεωρούσε ότι τους αναλογούσαν.

Ο Χάρι και η κληρονομιά της Νταϊάνα

Η νέα κίνηση του Χάρι έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η σχέση του με τη βρετανική βασιλική οικογένεια παραμένει δύσκολη, ενώ η μνήμη της Νταϊάνα εξακολουθεί να αποτελεί σημαντικό κομμάτι της δημόσιας εικόνας του.

Σύμφωνα με τον Ρίτσαρντ Κέι, ο Χάρι δεν περιορίζεται πλέον σε προσωπικές αναφορές στη μητέρα του, αλλά αναζητά ανθρώπους από τον κύκλο της προκειμένου να συμβάλουν σε μια δική του παραγωγή. Ο βασιλικός σχολιαστής υποστήριξε ακόμη ότι η επιλογή αυτή μπορεί να επαναφέρει τη συζήτηση γύρω από τον τρόπο με τον οποίο ο Χάρι και ο Ουίλιαμ διαχειρίζονται την κληρονομιά της Νταϊάνα.

Προς το παρόν, πάντως, δεν έχει υπάρξει επίσημη ανακοίνωση από τον Χάρι ή την Archewell για συγκεκριμένη τηλεοπτική παραγωγή.