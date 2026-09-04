Η Σίντνεϊ Σουίνι έκανε μία από τις πιο εντυπωσιακές εμφανίσεις στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας, τραβώντας τα βλέμματα με την εμφάνισή της στο πάρτι του Armani Beauty.

Η 28χρονη ηθοποιός βρέθηκε στην ιταλική πόλη με αφορμή τη διοργάνωση και επέλεξε για την περίσταση ένα τολμηρό φόρεμα με παγιέτες του οίκου Armani, το οποίο ανέδειξε τη σιλουέτα της και δημιούργησε μια λαμπερή εμφάνιση.

Όπως αναφέρει η Daily Mail, στο πλευρό της ήταν ο σύντροφός της, Σκούτερ Μπράουν, με τον οποίο εμφανίστηκε χέρι-χέρι. Ο 45χρονος μουσικός μάνατζερ επέλεξε ένα κομψό κοστούμι για τη βραδινή έξοδο, ενώ το ζευγάρι έδειχνε ιδιαίτερα άνετο και τρυφερό μπροστά στις κάμερες.

Η σχέση τους έχει απασχολήσει τα διεθνή μέσα ενημέρωσης τους τελευταίους μήνες, καθώς οι δυο τους φέρεται να γνωρίστηκαν στον γάμο του Τζεφ Μπέζος και της Λόρεν Σάντσεζ στη Βενετία τον Ιούνιο της περασμένης χρονιάς. Η Σίντνεϊ Σουίνι είχε προηγουμένως ολοκληρώσει τη σχέση της με τον επί χρόνια σύντροφό της, Τζόναθαν Νταβίνο.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, το ζευγάρι προσπαθεί να κρατήσει χαμηλούς τόνους στη σχέση του, απολαμβάνοντας τον χρόνο που περνά μαζί. Ο Σκούτερ Μπράουν, μιλώντας για τη Σίντνεϊ Σουίνι, είχε δηλώσει: «Έχω γνωρίσει μια εξαιρετική γυναίκα που είναι ευγενική, γενναιόδωρη, έξυπνη, αληθινή και προσγειωμένη».

Η ίδια η ηθοποιός έχει μιλήσει στο παρελθόν για τη δυσκολία του να ζει την προσωπική της ζωή υπό το φως της δημοσιότητας, σημειώνοντας: «Καταλαβαίνω ότι είμαι δημόσιο πρόσωπο, αλλά είμαι ακόμα στα 20 μου. Ακόμα προσπαθώ να καταλάβω την αγάπη και είναι δύσκολο να το κάνω αυτό με εκατομμύρια ανθρώπους να έχουν τη δική τους άποψη».