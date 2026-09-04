Η Νεσχάν Μουλαζίμ διανύει μια όμορφη περίοδο στην προσωπική της ζωή, έχοντας δημιουργήσει τη δική της οικογένεια στο πλευρό του συζύγου της, Στέλιου Πολογεώργη.

Το ζευγάρι επισφράγισε τη σχέση του με πολιτικό γάμο το 2022, αφού είχε ήδη αποφασίσει να κάνει το επόμενο βήμα στη σχέση του. Μαζί έχουν αποκτήσει και μια κόρη, η οποία ολοκλήρωσε την οικογενειακή τους ευτυχία.

Η τρυφερή αφιέρωση για την επέτειό τους

Με αφορμή την επέτειό τους, η Νεσχάν Μουλαζίμ μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους ένα συγκινητικό μήνυμα για τον σύζυγό της, κάνοντας έναν απολογισμό της κοινής τους πορείας. «Η ιστορία μας ξεκίνησε πριν από 8,5 χρόνια και πριν από 4 χρόνια είπαμε “δέχομαι” και ξεκινήσαμε μαζί ένα νέο κεφάλαιο», έγραψε χαρακτηριστικά.

Η ίδια αναφέρθηκε στις στιγμές που έχουν ζήσει μαζί, στις δυσκολίες που ξεπέρασαν αλλά και στην οικογένεια που δημιούργησαν: «Γελάσαμε, δυσκολευτήκαμε, μεγαλώσαμε και χτίσαμε τον δικό μας μικρό κόσμο μαζί. Και τώρα, με την 10,5 μηνών κόρη μας, αυτός ο κόσμος είναι ακόμη πιο όμορφος».

Η Νεσχάν Μουλαζίμ τόνισε πως κάθε φορά που κοιτάζει την κόρη τους νιώθει ευγνωμοσύνη για τη ζωή που έχουν δημιουργήσει μαζί. «Δεν είσαι μόνο ο σύζυγός μου, είσαι ο καλύτερός μου φίλος, ο σύντροφός μου και ο άνθρωπος δίπλα στον οποίο νιώθω πιο ασφαλής», ανέφερε.

Κλείνοντας την ανάρτησή της, η ίδια εξέφρασε για ακόμη μία φορά την αγάπη της προς τον σύζυγό της: «Χαίρομαι τόσο πολύ που σε επέλεξα και που γίναμε “εμείς”. Να ζήσουμε πολλά ακόμα χρόνια, να δημιουργήσουμε κι άλλες αναμνήσεις και να είμαστε πάντα ο ένας στο πλευρό του άλλου. Χρόνια πολλά για την επέτειό μας, αγάπη μου. Σε αγαπώ όλο και περισσότερο κάθε μέρα που περνάει».