Η Αναστασία Παντούση μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους στιγμές από τις καλοκαιρινές της διακοπές, μέσα από μια νέα ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

Η ηθοποιός δημοσίευσε εικόνες με όμορφα τοπία, στιγμές χαλάρωσης και ένα ιδιαίτερο στιγμιότυπο από το πρωινό της, όπου ποζάρει με γυρισμένη την πλάτη στον φακό χωρίς μπλούζα. Στη λεζάντα της ανάρτησής της έγραψε: «Πρέπει να κάνουμε τη ζωή ένα όνειρο, και το όνειρο μια πραγματικότητα».

Η φωτογραφία δεν πέρασε απαρατήρητη από τον σύντροφό της, Ιωάννη Παπαζήση, ο οποίος σχολίασε: «Ο φωτογράφος τα καταφέρνει».

Η Αναστασία Παντούση και ο Ιωάννης Παπαζήσης φαίνεται πως διανύουν μια όμορφη περίοδο στη σχέση τους, έχοντας μιλήσει στο παρελθόν ανοιχτά για τη γνωριμία και τον έρωτά τους. Σε συνέντευξή της στην εκπομπή «Super Κατερίνα», η ηθοποιός είχε αναφερθεί στη σχέση τους, περιγράφοντας τον σημαντικό ρόλο που έχει ο έρωτας στη ζωή της: «Είναι σημαντικός ο έρωτας, σου δίνει φτερά. Όταν μου τελειώσει ο έρωτας, βαριέμαι, και φαίνεται, δε μπορώ να υπάρχω μέσα σε αυτό. Με τον Ιωάννη Παπαζήση ερωτευτήκαμε πολύ. Ήταν έρωτας με την πρώτη ματιά».

Η ίδια είχε αποκαλύψει πως οι δυο τους γνωρίστηκαν στα γυρίσματα της σειράς «Το Κόκκινο Ποτάμι» και πως η σχέση τους εξελίχθηκε σταδιακά. «Γνωριστήκαμε στο “Κόκκινο ποτάμι”. Στην αρχή ούτε καν κάναμε παρέα. Δεν είχαμε κάθε μέρα επαφή, προς το τέλος αρχίσαμε να μιλάμε πιο πολύ, γνωριστήκαμε καλύτερα», είχε πει.

Μιλώντας για τον χαρακτήρα του συντρόφου της, η Αναστασία Παντούση είχε αναφέρει: «Ο Ιωάννης είναι λίγο διαφορετικός από μένα στα γυρίσματα. Είναι πιο ήσυχος, θα κάτσει και μόνος του. Είμαστε λίγο σαν αυτό που λένε ότι τα διαφορετικά έλκονται. Πιστεύω ότι ήταν καρμικό να βρεθούμε».