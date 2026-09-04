Η πρωτοπόρος φεμινίστρια και ακτιβίστρια Γκλόρια Στάινεμ ξεκίνησε την πορεία της με έναν απρόσμενο τρόπο: δουλεύοντας ως «κουνελάκι» στο Playboy Club της Νέας Υόρκης. Μια εμπειρία που αρχικά την έκανε γνωστή στο ευρύ κοινό, αλλά για χρόνια τη βάρυνε επαγγελματικά και προσωπικά.

Η Γκλόρια Στάινεμ, η οποία πέθανε την Τετάρτη σε ηλικία 92 ετών, ήταν το 1963 μια νεαρή δημοσιογράφος που προσπαθούσε να επιβιώσει στον ανδροκρατούμενο κόσμο της δημοσιογραφίας στη Νέα Υόρκη. Όπως σημειώνει η New York Post, τότε είδε μια αγγελία που ζητούσε «ελκυστικές νεαρές γυναίκες» για εργασία στο Playboy Club και αποφάσισε να πραγματοποιήσει μια μυστική δημοσιογραφική έρευνα.

How an undercover expose as a Playboy bunny launched – and nearly killed – Gloria Steinem's iconic feminist career https://t.co/FUikvywBBq pic.twitter.com/iG82luprua — New York Post (@nypost) September 3, 2026

Παρότι ήταν ήδη 28 ετών, υπέβαλε αίτηση και προσλήφθηκε. Για 11 ημέρες φόρεσε τη χαρακτηριστική, εφαρμοστή στολή «Bunny» και εργάστηκε στον χώρο του γνωστού κλαμπ.

Χρησιμοποιώντας το ψεύτικο όνομα Μαρί Κατρίν Οξ, δήλωσε μικρότερη ηλικία, καθώς οι εργαζόμενες «Bunnies» έπρεπε να είναι μεταξύ 21 και 24 ετών. Προσελήφθη ως «Bunny υποδοχής», καλωσορίζοντας τους επισκέπτες στο κλαμπ στο Μίνταουν του Μανχάταν.

Η αποκάλυψη των συνθηκών εργασίας και η δύσκολη κληρονομιά της έρευνας

Κατά τη διάρκεια της παραμονής της εκεί, η Γκλόρια Στάινεμ αποκάλυψε τις σεξιστικές συμπεριφορές και την εκμετάλλευση που, όπως περιέγραψε, συνόδευαν τη συγκεκριμένη εργασία, η οποία παρουσιαζόταν ως ένας λαμπερός τρόπος για τις νεαρές γυναίκες να κερδίζουν χρήματα.

Σύμφωνα με την έρευνά της, οι εργαζόμενες μπορούσαν να τιμωρηθούν ακόμη και για μικρές λεπτομέρειες, όπως ένα βρώμικο «ουράκι» στη στολή τους ή στραβά αυτιά στο χαρακτηριστικό αξεσουάρ. Παράλληλα, υποβάλλονταν σε αυστηρούς σωματικούς ελέγχους και μεγάλο μέρος των φιλοδωρημάτων τους αφαιρούνταν.

Η ίδια είχε αναφέρει ότι άνδρες συνάδελφοι τις κοιτούσαν επίμονα και τις φώναζαν με το χαρακτηριστικό «έλα εδώ, λαγουδάκι, λαγουδάκι». «Το να είσαι Playboy Bunny ήταν σαν να σε κρεμούν σε έναν γάντζο κρέατος», είχε δηλώσει στο περιοδικό Interview το 2020, εξηγώντας ότι έπρεπε να εργάζεται πολλές ώρες με ψηλά τακούνια και μια τόσο στενή στολή που δυσκολευόταν να αναπνεύσει.

Η Γκλόρια Στάινεμ είχε επίσης μιλήσει για τον ιδρυτή του Playboy, Χιου Χέφνερ, λέγοντας ότι δεν τον είχε γνωρίσει την περίοδο που εργαζόταν ως «Bunny», αλλά αργότερα όταν του πήρε συνέντευξη. Όπως είχε αναφέρει, η εικόνα που σχημάτισε από εκείνον ήταν πολύ διαφορετική από αυτή που περίμενε.

Το άρθρο της με τίτλο «A Bunny’s Tale» δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Show λίγες εβδομάδες μετά την αποχώρησή της από το Playboy Club και έγινε μεγάλη επιτυχία. Η δημοσίευση μετέτρεψε τη Γκλόρια Στάινεμ από μια ακόμη δημοσιογραφική υπογραφή σε αναγνωρίσιμο πρόσωπο και αποτέλεσε ένα από τα πρώτα βήματα προς τον ρόλο της ως υπερασπίστριας των δικαιωμάτων των γυναικών.

Η έρευνά της μάλιστα οδήγησε τον Χιου Χέφνερ να αλλάξει ορισμένους κανόνες λειτουργίας του κλαμπ, μεταξύ άλλων να σταματήσουν οι σωματικές εξετάσεις των εργαζομένων. Ωστόσο, η αποκάλυψη αυτή είχε και αρνητικές συνέπειες για την ίδια. Η Γκλόρια Στάινεμ είχε χαρακτηρίσει αργότερα την απόφασή της «επαγγελματικό λάθος τεράστιων διαστάσεων», καθώς πίστευε ότι επηρέασε την πορεία της στη δημοσιογραφία. «Μόλις άρχιζα να μου αναθέτουν σοβαρά θέματα και ξαφνικά ήμουν ένα Bunny», είχε πει το 2011. «Δεν θα μπορούσα να είχα κάνει μεγαλύτερο λάθος».

Παρά το γεγονός ότι η ιστορία της μεταφέρθηκε το 1985 στην τηλεοπτική ταινία «A Bunny’s Tale», με πρωταγωνίστρια την Κίρστι Άλεϊ, για πολλά χρόνια οι επικριτές της χρησιμοποιούσαν το παρελθόν της στο Playboy για να αμφισβητήσουν τη σοβαρότητα και τις ικανότητές της. Η ίδια όμως επέμενε ότι η έρευνα είχε θετικό αποτέλεσμα για τις γυναίκες που εργάζονταν εκεί. «Από την άλλη πλευρά, βελτίωσα τις συνθήκες εργασίας για αυτές τις γυναίκες», είχε δηλώσει.