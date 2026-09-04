Η σχέση της Τζένιφερ Άνιστον με τον Τζιμ Κέρτις φαίνεται πως έχει προκαλέσει ανάμεικτα συναισθήματα σε κάποιους από τους πιο κοντινούς ανθρώπους της ηθοποιού.

«Κάποιοι φίλοι της Τζεν δεν έχουν πειστεί ακόμη πλήρως για τον Τζιμ», ανέφερε πηγή στο Page Six. «Ανησυχούν ότι μπορεί να είναι καιροσκόπος και αισθάνονται ότι κάποιες φορές η συμπεριφορά του μπορεί να δείχνει κάπως επιτηδευμένη».

Jennifer Aniston’s close circle ‘not sold’ on ‘opportunist’ boyfriend Jim Curtis https://t.co/mpkrjNLquU pic.twitter.com/JREDYerDBr — Page Six (@PageSix) September 3, 2026

Η 57χρονη ηθοποιός και ο 50χρονος υπνοθεραπευτής, του οποίου τη δουλειά η Τζένιφερ Άνιστον παρακολουθούσε εδώ και χρόνια, άρχισαν να προκαλούν φήμες για σχέση τον Ιούλιο του 2025, όταν φωτογραφήθηκαν σε μια πιο προσωπική απόδραση στη Μαγιόρκα της Ισπανίας.

«Όλοι αγαπούν την Τζεν και θέλουν πραγματικά το καλύτερο για εκείνη, γιατί αξίζει τον κόσμο όλο», ανέφερε η ίδια πηγή. «Στο τέλος της ημέρας, αν εκείνη είναι ευτυχισμένη, φυσικά και χαίρονται για εκείνη. Όμως ταυτόχρονα την προστατεύουν πολύ και δεν θέλουν ποτέ να τη δουν να γίνεται αντικείμενο εκμετάλλευσης». Σύμφωνα με την πηγή, κάποιοι από τους φίλους της δυσκολεύονται ακόμη να τον εμπιστευτούν απόλυτα.

Άλλοι φίλοι της θεωρούν ότι είναι το ιδανικό ταίριασμα

Ωστόσο, δεν συμμερίζονται όλοι οι άνθρωποι από το περιβάλλον της Άνιστον αυτές τις ανησυχίες. Μια δεύτερη πηγή δήλωσε στο Page Six ότι άλλα μέλη του στενού της κύκλου έχουν αγκαλιάσει τον Τζιμ Κέρτις και πιστεύουν πως το ζευγάρι ταιριάζει πολύ.

«Άλλοι λατρεύουν πραγματικά τον Τζιμ και αισθάνονται ότι έχει ενταχθεί απόλυτα στον κύκλο των φίλων τους», ανέφερε η πηγή. «Δεν έχουν δει την Τζεν τόσο χαρούμενη εδώ και πολύ καιρό και πιστεύουν ότι εκείνη και ο Τζιμ συμπληρώνουν ο ένας τον άλλον σε πολλά επίπεδα».

Σύμφωνα με το ίδιο πρόσωπο, οι φίλοι της Τζένιφερ Άνιστον «δεν θα μπορούσαν να είναι πιο χαρούμενοι για εκείνη» και της εύχονται μαζί με τον Κέρτις «μόνο τα καλύτερα».

Η σχέση τους γίνεται όλο και πιο δημόσια

Οι διαφορετικές απόψεις στον κύκλο της Τζένιφερ Άνιστον έρχονται την ώρα που η ίδια και ο Τζιμ Κέρτις εμφανίζονται όλο και πιο ανοιχτά μαζί.

Η πρωταγωνίστρια του «The Morning Show» βρέθηκε πρόσφατα μαζί του στη σκηνή του 92nd Street Y στη Νέα Υόρκη, όπου του πήρε συνέντευξη με αφορμή το νέο του βιβλίο «The Book of Possibility». Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ο Τζιμ Κέρτις μίλησε για τις σοβαρές περιπέτειες υγείας που αντιμετώπισε στα 20 του, όταν εντοπίστηκαν βλάβες στον νωτιαίο μυελό του, με αποτέλεσμα να αντιμετωπίσει μερική παράλυση και χρόνιο νευρικό πόνο.

Από τη φιλία στη σχέση

Ο Τζιμ Κέρτις έχει αποκαλύψει ότι οι δυο τους γνωρίστηκαν μέσω κοινών φίλων και αρχικά άρχισαν να μιλούν, πριν η φιλία τους εξελιχθεί σε ρομαντική σχέση.

Η Τζένιφερ Άνιστον έκανε τη σχέση τους επίσημη στο Instagram τον Νοέμβριο του 2025, δημοσιεύοντας μια τρυφερή φωτογραφία στην οποία αγκαλιάζει τον Κέρτις με αφορμή τα γενέθλιά του.

Έκτοτε έχει μιλήσει δημόσια με πολύ θετικά λόγια για εκείνον, χαρακτηρίζοντάς τον «πολύ ξεχωριστό, πολύ φυσιολογικό και πολύ καλό άνθρωπο».