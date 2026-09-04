Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ και η Κέιτ Μίντλετον φέρονται αποφασισμένοι να διατηρήσουν τις αποστάσεις τους από τον πρίγκιπα Χάρι και τη Μέγκαν Μαρκλ, παρά την επιστροφή του ζευγαριού στη Βρετανία έπειτα από έξι χρόνια.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Daily Mail, φίλος του πρίγκιπα και της πριγκίπισσας της Ουαλίας υποστήριξε ότι η παρουσία των Σάσεξ στη χώρα δεν πρόκειται να επηρεάσει τη στάση τους.

«Δεν έχει καμία διαφορά αν ο Χάρι και η Μέγκαν βρίσκονται στο Οξφορντσάιρ, στην Καλιφόρνια ή στο Τιμπουκτού», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι «ο Ουίλιαμ και η Κάθριν θα συνεχίσουν τη ζωή τους υπηρετώντας το δημόσιο καθήκον. Σκοπεύουν να ηγηθούν δίνοντας το παράδειγμα».

Το Παλάτι του Κένσινγκτον, όπως και οι εκπρόσωποι του Χάρι και της Μέγκαν, δεν έχουν σχολιάσει τις συγκεκριμένες πληροφορίες.

Η επιστροφή του Χάρι και της Μέγκαν στη Βρετανία

Ο δούκας και η δούκισσα του Σάσεξ επέστρεψαν την περασμένη εβδομάδα στην Αγγλία μαζί με τα παιδιά τους, τον 7χρονο πρίγκιπα Άρτσι και την 5χρονη πριγκίπισσα Λίλιμπετ, με την παραμονή τους να αναμένεται να διαρκέσει για «παρατεταμένο χρονικό διάστημα».

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η οικογένεια ταξίδεψε με ιδιωτική πτήση από την Καλιφόρνια και προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο του Μπέρμιγχαμ στις 26 Αυγούστου.

Η επιστροφή τους πραγματοποιείται έξι χρόνια μετά την απόφαση του Χάρι και της Μέγκαν να αποχωρήσουν από τα καθήκοντά τους ως ανώτερα μέλη της βασιλικής οικογένειας και να εγκατασταθούν στις ΗΠΑ.

Πληροφορίες της Page Six αναφέρουν ότι ένας από τους λόγους πίσω από την επιστροφή είναι η επιθυμία του Χάρι να βρίσκεται πιο κοντά στον πατέρα του, βασιλιά Κάρολο Γ΄, ο οποίος αντιμετωπίζει καρκίνο, αλλά και να δοθεί στα παιδιά του η δυνατότητα να αναπτύξουν στενότερες σχέσεις με τη βρετανική πλευρά της οικογένειάς τους.

Ο Κάρολος φέρεται να ενημερώθηκε για την απόφαση του γιου και της νύφης του λίγες ημέρες προτού γίνει γνωστή η επιστροφή τους.

Αναζητούν σπίτι – Τα παιδιά έχουν ήδη εγγραφεί σε σχολείο

Ο Χάρι και η Μέγκαν αναμένεται να συνεχίσουν κανονικά τις επιχειρηματικές δραστηριότητές τους και, σύμφωνα με τις σχετικές πληροφορίες, δεν πρόκειται να εγκατασταθούν σε βασιλική κατοικία.

Το ζευγάρι φέρεται να αναζητεί σπίτι στην περιοχή Κότσγουολντς, περίπου δύο ώρες μακριά από την κατοικία του Ουίλιαμ και της Κέιτ στο Ουίνδσορ. Παράλληλα, ο Άρτσι και η Λίλιμπετ έχουν ήδη εγγραφεί σε ιδιωτικό σχολείο στη Βρετανία, με τα ετήσια δίδακτρα να ανέρχονται περίπου στις 35.000 δολάρια.

Παραμένει το χάσμα ανάμεσα στα δύο αδέλφια

Ο Ουίλιαμ και η Κέιτ δεν έχουν τοποθετηθεί δημόσια για την επιστροφή των Σάσεξ, ενώ οι σχέσεις μεταξύ των δύο οικογενειών παραμένουν τεταμένες.

Ο βασιλικός συντάκτης Τομ Σάικς εκτίμησε μιλώντας στην Page Six ότι η εξέλιξη αποτελεί «τεράστιο χαστούκι για τον Ουίλιαμ» και ενδέχεται να δημιουργήσει πρόσθετες δυσκολίες για τη μοναρχία. Κατά τον ίδιο, η μακροχρόνια ρήξη ανάμεσα στα δύο αδέλφια μπορεί να προκαλέσει νέα προβλήματα για τον διάδοχο του βρετανικού θρόνου.

Από την πλευρά της, η βασιλική σχολιάστρια Κίνσεϊ Σκόφιλντ υποστήριξε ότι άνθρωποι από το περιβάλλον του Ουίλιαμ θεωρούν πως οικονομικά ζητήματα και η κληρονομιά ενδέχεται να έχουν παίξει ρόλο στην απόφαση του Χάρι και της Μέγκαν να επιστρέψουν.

Η ίδια εκτίμησε ότι ο Χάρι επιχειρεί να αποκαταστήσει μέρος των δεσμών του με τη βασιλική οικογένεια προτού ο Ουίλιαμ ανέβει στον θρόνο, θεωρώντας ότι ο αδελφός του θα είναι λιγότερο διαλλακτικός από τον πατέρα τους.

Οι σχέσεις των δύο πλευρών έχουν επιδεινωθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια, ιδιαίτερα μετά τη συνέντευξη του Χάρι και της Μέγκαν στην Όπρα Γουίνφρεϊ το 2021, τις αποκαλύψεις τους στη σειρά ντοκιμαντέρ του Netflix και την κυκλοφορία των απομνημονευμάτων του Χάρι, «Spare», το 2023.

Κατά προηγούμενη επίσκεψή τους στη Βρετανία, ο Χάρι και η Μέγκαν είχαν συναντηθεί με τον βασιλιά Κάρολο και τη βασίλισσα Καμίλα στο Χάιγκροουβ, όχι όμως με τον Ουίλιαμ και την Κέιτ.