Τις καλοκαιρινές της διακοπές στο Μεξικό εξακολουθεί να απολαμβάνει η Ευγενία Σαμαρά, μαζί με τον Νίκο Μουτσινά και τον Κωνσταντίνο Δέδε. Οι τρεις φίλοι εξερευνούν διαφορετικά σημεία της χώρας, ενώ η ηθοποιός μοιράζεται συχνά με τους διαδικτυακούς της ακολούθους στιγμιότυπα από όσα ζουν κατά τη διάρκεια του ταξιδιού τους.

Το βράδυ της Πέμπτης 3 Σεπτεμβρίου, η Ευγενία Σαμαρά επέστρεψε στα social media με μια νέα σειρά φωτογραφιών από το Τουλούμ, παρουσιάζοντας μερικές από τις εμπειρίες που έζησε εκεί μαζί με την παρέα της.

«Νερά Καραϊβικής, ροζ φλαμίνγκο, σεβίτσε και γουακαμόλε στη μέση του πουθενά, βραδινή τελετουργία Μάγια, μπάνιο σε βραδινή σενότα και ανάμεσα διάφοροι χοροί! Έτσι το ζούμε στην Τουλούμ», έγραψε η Ευγενία Σαμαρά.

Κλείνοντας την ανάρτησή της με χιουμοριστική διάθεση, η ηθοποιός πρόσθεσε: «Αν πιστεύετε ότι μεταφέραμε τα εκλογικά μας δικαιώματα στο Μεξικό, ίσως έχετε δίκιο».