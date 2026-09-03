Η Μαλένα η κόρη του Στέλιου Χανταμπάκη και της Όλγας Πηλιάκη υπέγραψε το νέο της συμβόλαιο με την Ατλέτικο Μαδρίτης για τη σεζόν 2026-2027, παραμένοντας στο δυναμικό των ακαδημιών του συλλόγου.

Στην κάρτα της για τη νέα αγωνιστική περίοδο αναγράφεται ότι η 10χρονη Μαλένα Χανταμπάκη θα αγωνίζεται στην κατηγορία Κ11 ως εξτρέμ και επιθετικός, με δεξί δυνατό πόδι.

Η επίσημη ανακοίνωση και το μήνυμα της 10χρονης

Η είδηση έγινε γνωστή μέσω αναρτήσεων στο Instagram, όπου δημοσιεύθηκαν βίντεο και φωτογραφίες από τη στιγμή των υπογραφών παρουσία της μητέρας της, Όλγας Πηλιάκη, καθώς και στιγμιότυπα με την εμφάνιση της ομάδας.

Στον προσωπικό της λογαριασμό, η Μαλένα Χανταμπάκη δημοσίευσε το εξής μήνυμα:

«Είναι πάντα υπέροχο να επιστρέφω και να παίζω για αυτή την όμορφη οικογένεια. Τι λες; Μου πάνε αυτά τα χρώματα; Εύχομαι να έχουμε όλες οι κοπέλες μια υπέροχη σεζόν, γεμάτη υγεία, χαμόγελα και πολλές όμορφες στιγμές. Ας απολαύσουμε το παιχνίδι! Πάμε, Ατλέτι».

Η μετακόμιση της οικογένειας στην Ισπανία πραγματοποιήθηκε το 2024, όταν ο μεγαλύτερος γιος, Μανώλης, εντάχθηκε στις ακαδημίες της Χετάφε, με τη 10χρονη να εντάσσεται αμέσως μετά στις υποδομές της Ατλέτικο Μαδρίτης.