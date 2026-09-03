Η Έμιλι Ρατακόφσκι και ο Ρομέν Γαβράς φαίνεται πως διανύουν μία ιδιαίτερα όμορφη περίοδο στην προσωπική τους ζωή, με το ζευγάρι να απολαμβάνει μαζί τις διακοπές του στη Ρώμη.

Το 35χρονο μοντέλο και ο γνωστός σκηνοθέτης απαθανατίστηκαν να περπατούν στους δρόμους της ιταλικής πρωτεύουσας, χωρίς να κρύβουν τον έρωτά τους. Όπως σημειώνει η Daily Mail, οι δυο τους ήταν ιδιαίτερα διαχυτικοί, αντάλλαξαν τρυφερές αγκαλιές και παθιασμένα φιλιά, δείχνοντας χαλαροί και ευδιάθετοι.

Emily Ratajkowski passionately kisses Dua Lipa's ex boyfriend Romain Gavras while on holiday in Rome https://t.co/hR8CamUExp — Daily Mail (@DailyMail) September 3, 2026

Οι πρώτες φήμες για τη σχέση τους ξεκίνησαν τον περασμένο Νοέμβριο, όταν οι δυο τους εθεάθησαν να φιλιούνται στη Νέα Υόρκη. Έκτοτε, η σχέση τους φαίνεται πως έχει εξελιχθεί, ενώ το ζευγάρι έχει πλέον επιβεβαιώσει το ειδύλλιο και μέσα από τα social media.

Ο Ρομέν Γαβράς έχει απασχολήσει και στο παρελθόν τα μέσα με την προσωπική του ζωή, καθώς είχε διατηρήσει σχέση με τη Ντούα Λίπα, αλλά και με τη Ρίτα Όρα.

Για την Έμιλι Ρατακόφσκι, πρόκειται για την πιο σταθερή σχέση που έχει γίνει γνωστή μετά το διαζύγιό της από τον κινηματογραφικό παραγωγό Σεμπάστιαν Μπέαρ-ΜακΚλάρντ το 2022. Οι δυο τους έχουν αποκτήσει μαζί έναν γιο, τον Σιλβέστερ.