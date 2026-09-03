Το 83ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας ξεκίνησε επίσημα, με το κόκκινο χαλί να γεμίζει από διάσημους καλεσμένους και εντυπωσιακές εμφανίσεις.

Ανάμεσα στα μεγάλα ονόματα που βρέθηκαν στο Lido ήταν ο Τζορτζ Κλούνεϊ και η Λόρα Ντερν, ενώ το ενδιαφέρον τράβηξαν για ακόμη μία φορά οι λαμπερές επιλογές των celebrities.

Ξεχωριστή παρουσία είχε και η Βίκυ Καγιά, η οποία επέστρεψε στη Βενετία και περπάτησε στο κόκκινο χαλί με ένα εντυπωσιακό σύνολο Armani σε μπλε απόχρωση.

Η εμφάνισή της συνδύαζε ένα στράπλες τοπ με παγιέτες και ένα αέρινο παντελόνι από τούλι, δημιουργώντας ένα κομψό και μοντέρνο look με έντονο στοιχείο λάμψης.

«Πολλά χρόνια γεμάτα αξέχαστες στιγμές στο κόκκινο χαλί της Βενετίας. Ευχαριστώ @armanibeauty που κάθε φορά κάνει αυτή την εμπειρία να μοιάζει τόσο ξεχωριστή όσο και την πρώτη», σημείωσε η Βίκυ Καγιά στο προφίλ της στο Instagram.