Η Κιμ Καρντάσιαν προκάλεσε αντιδράσεις σε ορισμένους θαυμαστές της εξαιτίας ενός βίντεο της 13χρονης κόρης της, Νορθ Γουέστ, το οποίο φαινόταν να έχει υποστεί έντονη επεξεργασία με φίλτρα.

Η Νορθ, πατέρας της οποίας είναι ο τρίτος πρώην σύζυγος της Καρντάσιαν, Κάνιε Γουέστ, δημοσίευσε αυτή την εβδομάδα ένα βίντεο στον κοινό λογαριασμό TikTok που διατηρεί με τη μητέρα της.

Φορώντας μια μακριά μπλε περούκα, goth μακιγιάζ και μαύρο δερμάτινο σύνολο, η 13χρονη, η οποία αγαπά να πειραματίζεται με το μακιγιάζ τόσο στον εαυτό της όσο και σε συγγενείς και φίλους, χόρευε με ενθουσιασμό υπό τους ήχους της επιτυχίας «SOS» της Ριάνα από το 2006, σύμφωνα με την Daily Mail.

Kim Kardashian fans despair as daughter North West, 13, appears with different-looking nose on TikTok https://t.co/EWW7jiaMkP — Daily Mail (@DailyMail) September 2, 2026

Ωστόσο, την προσοχή ορισμένων χρηστών τράβηξε η εμφάνιση της μύτης της, με αρκετούς να εκφράζουν τον προβληματισμό τους στα σχόλια. «Το γεγονός ότι κάνει contouring στην μύτη της με στενοχωρεί πραγματικά. Τι συμβαίνει εδώ;», έγραψε ένας χρήστης. Άλλος σχολίασε: «Κρίμα που επηρεάστηκε από τους συγγενείς της και πιστεύει ότι το πρόσωπό της δεν είναι αρκετά όμορφο όπως είναι. Κακή ανατροφή».

Την ίδια στιγμή, αρκετοί θαυμαστές της Νορθ έσπευσαν να την υπερασπιστούν. «Να είστε ευγενικοί, παιδιά, έχει αφήσει ανοιχτά τα σχόλια», έγραψε ένας από αυτούς, συνοδεύοντας το μήνυμά του με emoji προσευχής. «Μακάρι να είχα κι εγώ τέτοιο budget στα 13 μου, όταν περνούσα την alternative φάση μου. Δεν το καταλαβαίνετε», σχολίασε ένας άλλος.

Ένας ακόμη χρήστης υπερασπίστηκε έντονα την εμφάνισή της, γράφοντας: «Είναι προφανές ότι πολλοί από εσάς δεν περάσατε alternative φάση όταν ήσασταν 13 ετών. Φανταστείτε να είσαι 13 ετών, να περνάς αυτή τη φάση και να έχεις απεριόριστο budget και διασυνδέσεις. Φυσικά και θέλει να εκφραστεί. Αφήστε την. Δεν υπάρχει τίποτα ακατάλληλο σε αυτό».

Η Νορθ είναι ένα από τα τέσσερα παιδιά που απέκτησαν μαζί η Κιμ Καρντάσιαν και ο Κάνιε Γουέστ. Τα άλλα τρία είναι ο 10χρονος Σέιντ, η 8χρονη Σικάγο και ο 7χρονος Ψαλμ.