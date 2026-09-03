Ο Jean Paul Gaultier εξέφρασε για ακόμη μία φορά την ιδιαίτερη αδυναμία που έχει στη Μύκονο, ένα νησί που επισκέπτεται σταθερά εδώ και πολλά χρόνια.

Μιλώντας στο Mykonos Live-Tv, ο διάσημος Γάλλος σχεδιαστής δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του για το νησί των Ανέμων. «Αγαπώ τη Μύκονο. Είναι το αγαπημένο μου νησί και γι’ αυτό την επισκέπτομαι εδώ και πάρα πολλά χρόνια», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο 74χρονος θρύλος της μόδας, που έχει εκφράσει επανειλημμένα την αγάπη του για την Ελλάδα, μίλησε με θερμά λόγια τόσο για τη χώρα όσο και για την ελληνική κουζίνα.

Η Μύκονος αποτελεί εδώ και δεκαετίες σταθερό προορισμό για τις καλοκαιρινές του διακοπές. Ο Ζαν Πολ Γκοτιέ έχει απαθανατιστεί πολλές φορές από την κάμερα του Mykonos Live TV να κάνει βόλτες στα Ματογιάννια και στα γραφικά σοκάκια της Χώρας, απολαμβάνοντας τη χαλαρή ατμόσφαιρα του νησιού. Ο διεθνώς αναγνωρισμένος σχεδιαστής φαίνεται να παραμένει γοητευμένος από την ιδιαίτερη ομορφιά της Μυκόνου, αλλά και από τη ζωντανή νυχτερινή ζωή της, που τον κάνουν να επιστρέφει ξανά και ξανά.