Το 83ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας ξεκίνησε και επίσημα, φέρνοντας μαζί του εντυπωσιακές στιγμές μόδας.

Κάθε χρόνο, το ειδυλλιακό Λίντο γίνεται το σκηνικό για εμβληματικές εμφανίσεις στο κόκκινο χαλί, από φορέματα που μόλις κατέβηκαν από την πασαρέλα μέχρι περιζήτητες δημιουργίες haute couture από το παρελθόν. Η φετινή διοργάνωση που ολοκληρώνεται στις 12 Σεπτεμβρίου περιλαμβάνει ένα γεμάτο πρόγραμμα από πολυσυζητημένες κυκλοφορίες και τις αντίστοιχες πρεμιέρες με τους μεγαλύτερους αστέρες.

Σύμφωνα με το περιοδικό «W», από την πρώτη κιόλας ημέρα, διάσημα ονόματα και πρωταγωνιστές του Χόλιγουντ κατέκλυσαν τα ιστορικά κανάλια της Βενετίας.

Η πρόεδρος της κριτικής επιτροπής Μάγκι Τζίλενχαλ έδωσε το σύνθημα για την έναρξη φορώντας ένα κομψό, μαύρο κοστούμι The Row. Η Κένταλ Τζένερ προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο με Chanel. Η Λόρα Ντερν έφτασε με σκάφος φορώντας Alaïa, λίγες ώρες πριν απονείμει στον Τζορτζ Κλούνεϊ τον Χρυσό Λέοντα για τη συνολική του προσφορά του στον κινηματογράφο.

Τζορτζ και Αμάλ Κλούνεϊ

Το ζευγάρι πρωταγωνίστησε στο κόκκινο χαλί του φεστιβάλ, παραδίδοντας μαθήματα μοναδικής κομψότητας. Ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός ήταν ντυμένος με ένα κομψό σμόκιν Giorgio Armani ενώ η διάσημη δικηγόρος ανθρωπίνων δικαιωμάτων επέλεξε με μια custom δημιουργία Tom Ford διά χειρός Haider Ackermann, συνδυασμένη με πολυτελή κοσμήματα Cartier.

Το μαύρο φόρεμα από μεταξωτό ταφτά ξεχώριζε για τα ασύμμετρα, αιχμηρά πλισέ και τα δομημένα τμήματά του, ενώ οι διαφάνειες από ζορζέτα στα πλαϊνά και η δερμάτινη λεπτομέρεια στη λαιμόκοψη έδιναν μια μοντέρνα πινελιά στο σύνολο.

Η Αμάλ ολοκλήρωσε την εμφάνισή της με μαύρες γόβες και ένα ταιριαστό τσαντάκι από λουστρίνι του οίκου, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή της προτίμηση στις αβίαστα κομψές δημιουργίες του Ackermann, σύμφωνα με το RCFA. Την εικόνα της επιμελήθηκε για άλλη μία φορά ο διεθνούς φήμης Έλληνας hair stylist Δημήτρης Γιαννέτος.

Μάγκι Τζίλενχαλ

Η Αμερικανίδα σκηνοθέτις, ηθοποιός, σεναριογράφος, παραγωγός, καθώς και πρόεδρος της κριτικής επιτροπής του Φεστιβάλ φωτογραφήθηκε στο κόκκινο χαλί της έναρξης φορώντας μια δημιουργία Celine, συνδυασμένη με εντυπωσιακά κοσμήματα.

Μάγκι Τζίλενχαλ

Λόρα Ντερν

Η ηθοποιός, η οποία απένειμε στον Τζορτζ Κλούνεϊ τον τιμητικό Χρυσό Λέοντα εμφανίστηκε με μια ροζ σατέν δημιουργία Prada, μαύρα χαμηλοτάκουνα παπούτσια και κοσμήματα Cartier.

Τζόναθαν Μπέιλι

Ο διάσημος ηθοποιός πόζαρε στους φωτογράφους με σμόκιν Giorgio Armani, ανανεώνοντας αβίαστα το κλασικό ανδρικό στυλ.

Κλερ Φόι

Η Βρετανίδα ηθοποιός έδωσε το «παρών» στην πρεμιέρα της ταινίας «Ink», στην έναρξη του φεστιβάλ, με δημιουργία Bottega Veneta σε έντονη κόκκινη απόχρωση, δερμάτινα γάντια όπερας και κοσμήματα Swarovski.

Ζαζί Μπιτζ

Η ηθοποιός έκανε μία εντυπωσιακή εμφάνιση με στράπλες φόρεμα Giorgio Armani με λεπτό κέντημα.

Νίκολας Γκάλιτζιν

Ο Βρετανός πρωταγωνιστής, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, επέλεξε ένα σύνολο Emporio Armani χωρίς σακάκι, αφήνοντας το πουκάμισο με το ιδιαίτερο διακοσμητικό κούμπωμα στον γιακά να κλέψει την παράσταση.

Νίνα Ντόμπρεβ

Η Καναδή σταρ ήταν ντυμένη με μία μαύρη, περίτεχνα κεντημένη τουαλέτα Armani Privé σε ίσια γραμμή, ενώ οι πράσινες σιφόν πινελιές χάριζαν μια απρόσμενη νότα στο σύνολο.