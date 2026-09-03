Το Athénée πραγματοποίησε τη Δευτέρα 31 Αυγούστου το καθιερωμένο «Summer in the City», υποδεχόμενο φίλους και καλεσμένους σε μια ξεχωριστή βραδιά με γαστρονομικές γεύσεις, μουσική, cocktails και όμορφες στιγμές στο κέντρο της πόλης.

Ανάμεσα στους καλεσμένους που έδωσαν το «παρών» ήταν η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, Πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, ο Νίκος Ρωμανός, Διευθυντής Ψηφιακής Επικοινωνίας του Πρωθυπουργού, η διεθνώς γνωστή influencer Χόφιτ Γκολάν, ο Κωνσταντίνος Αργυρός με τη σύζυγό του, Αλεξάνδρα Νίκα, καθώς και η διεθνής σχεδιάστρια Celia Kritharioti με τον σύζυγό της, Νίκο Τσάκο.

Οι καλεσμένοι είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν τα signature «Summer in the City» cocktails, δημιουργίες των έμπειρων mixologists του Athénée, με δροσερές γεύσεις και αρωματικές νότες που αποτύπωσαν το καλοκαιρινό spirit της βραδιάς. Παράλληλα, το St. Germain Spritz έδωσε για ακόμη μία φορά το δικό του δροσιστικό touch στη διοργάνωση.

Χρύσανθος Πανάς, Αλεξάνδρα Νίκα, Κωνσταντίνος Αργυρός Hofit Golan, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, Σίλια Κριθαριώτη, Νίκος Τσάκος, Χρύσανθος Πανάς Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, Hofit Golan Νίκος Ρωμανός, Χρύσανθος Πανάς Χρύσανθος Πανάς, Σίλια Κριθαριώτη Κίμπερλι Γκιλφοϊλ, Χρύσανθος Πανάς, Hofit Golan Χρύσανθος Πανάς, Νίκος Τσάκος, Σίλια Κριθαριώτη

Τη γαστρονομική εμπειρία συμπλήρωσαν οι δημιουργίες του βραβευμένου chef του Ομίλου, Νίκου Σκλήρα, ο οποίος παρουσίασε πιάτα με εκλεπτυσμένες γεύσεις, προσφέροντας στους παρευρισκόμενους ένα ξεχωριστό culinary experience.

Τη μουσική επιμέλεια της closing night ανέλαβε η Nastazia, με ένα ιδιαίτερο DJ set που κράτησε την ενέργεια στα ύψη και έδωσε τον ρυθμό μέχρι αργά, μετατρέποντας τη βραδιά σε ένα αυθεντικό city celebration.