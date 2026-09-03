Η Palm Angels ένωσε τις δυνάμεις της με τον Lil Koni για μια ξεχωριστή έκδοση του «Koni is Calling», ενός από τα πιο αναγνωρίσιμα μουσικά event series της ελληνικής σκηνής.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο Private House του Island Resort Athens Riviera και συγκέντρωσε VIP καλεσμένους, φίλους του brand, ανθρώπους από τον χώρο της μόδας και της μουσικής, αλλά και κοινό που θέλησε να ζήσει από κοντά τη συγκεκριμένη εμπειρία.

Η συνεργασία της Palm Angels με το «Koni is Calling» κινήθηκε γύρω από τη συνύπαρξη της μόδας, της μουσικής και της σύγχρονης κουλτούρας, με φόντο έναν από τους πιο χαρακτηριστικούς καλοκαιρινούς προορισμούς της Αθηναϊκής Ριβιέρας.

Το Palm Angels pop-up και το limited edition T-shirt

Η βραδιά ξεκίνησε από νωρίς με ένα ειδικά διαμορφωμένο Palm Angels pop-up, όπου οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν επιλεγμένα signature κομμάτια του οίκου, καθώς και δημιουργίες από τις πιο πρόσφατες συλλογές του.

Ξεχωριστό ενδιαφέρον συγκέντρωσε το limited edition T-shirt «Palm Angels x Koni is Calling», το οποίο σχεδιάστηκε αποκλειστικά για τη συγκεκριμένη συνεργασία και ήταν διαθέσιμο μόνο στο πλαίσιο του event.

Το pop-up μετατράπηκε σταδιακά σε σημείο συνάντησης για τη δημιουργική κοινότητα, fashion lovers και διεθνείς επισκέπτες, πριν το ενδιαφέρον μεταφερθεί στο μουσικό πρόγραμμα της βραδιάς. Καθώς ο ήλιος έδυε πάνω από την Αθηναϊκή Ριβιέρα, ο Liak ανέλαβε το opening set, προετοιμάζοντας το κοινό για τη συνέχεια.

Lil Koni, Liak, Saske

Στη συνέχεια, ο Lil Koni βρέθηκε στα decks, μεταφέροντας στο Island Resort Athens Riviera τη χαρακτηριστική ενέργεια που έχει καθιερώσει το «Koni is Calling» ως ένα από τα πιο πολυσυζητημένα μουσικά events της ελληνικής σκηνής. Η βραδιά περιλάμβανε ακόμη μια ξεχωριστή live εμφάνιση του Saske, με το πρόγραμμα να συνεχίζεται μέχρι αργά.

Η Ελλάδα στο επίκεντρο των επόμενων βημάτων της Palm Angels

Η συνεργασία «Palm Angels x Koni is Calling» δεν περιορίζεται, ωστόσο, σε ένα μεμονωμένο event. Αντιπροσωπεύει τη στρατηγική του brand να δημιουργεί εμπειρίες στις οποίες η μόδα συνδέεται οργανικά με τη μουσική, τη νεανική κουλτούρα και τη σύγχρονη lifestyle σκηνή.

Την ίδια στιγμή, η Palm Angels προετοιμάζεται για μια νέα περίοδο ανάπτυξης μέσα στο 2027, με την Ελλάδα να αναμένεται να έχει σημαντικό ρόλο στην ευρωπαϊκή επέκταση του brand. Στο πλαίσιο αυτό, προγραμματίζονται νέα ανοίγματα καταστημάτων σε διάφορα σημεία της χώρας, με την υποστήριξη της Point F, επίσημου διανομέα της Palm Angels στην ελληνική αγορά.

Το «Koni is Calling» σηματοδοτεί έτσι την έναρξη ενός νέου κεφαλαίου για την παρουσία της Palm Angels στην Ελλάδα, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο τη σύνδεση του brand με τη μουσική, τη μόδα και τη σύγχρονη πολιτιστική σκηνή της χώρας.