Η Κέιτι Πέρι μίλησε ανοιχτά για τη σχέση της με τον Τζάστιν Τριντό, αποκαλύπτοντας ότι ο πρώην πρωθυπουργός του Καναδά μπήκε στη ζωή της σε μια ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο και εξελίχθηκε, όπως λέει η ίδια, στον «έρωτα της ζωής της».

Η 41χρονη τραγουδίστρια γνώρισε τον 54χρονο Τζάστιν Τριντό κατά τη διάρκεια της περιοδείας της «Lifetimes Tour», λίγο μετά το τέλος της μακροχρόνιας σχέσης της με τον Ορλάντο Μπλουμ. Αναφερόμενη στη γνωριμία τους, η Κέιτι Πέρι παραδέχτηκε ότι από εκείνη τη στιγμή πολλά άρχισαν να αλλάζουν στην προσωπική της ζωή. «Γνώρισα τον Τζάστιν κατά τη διάρκεια της περιοδείας και μετά τα πράγματα άλλαξαν», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η τραγουδίστρια αποκάλυψε στο People ότι λίγο πριν γνωρίσει τον Τριντό είχε καταγράψει σε ένα χαρτί όσα επιθυμούσε για τη ζωή της. Ανάμεσα σε αυτά υπήρχε και η «αληθινή αγάπη».

Katy Perry Told Her Therapist She Wanted a ‘Legendary Love.’ Then She Met Justin Trudeau: ‘Missing Puzzle Piece’ (Exclusive) https://t.co/7sIol5HscP — People (@people) September 2, 2026

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης έβγαλε από τη θήκη του κινητού της το συγκεκριμένο χαρτί και διάβασε το τελευταίο σημείο της λίστας. «Το Νο 10 γράφει απλώς “Αληθινή αγάπη”. Και νομίζω ότι εκεί βρισκόμαστε τώρα», είπε, αναφερόμενη στη σχέση της με τον Τζάστιν Τριντό.

Από το δείπνο στο Μόντρεαλ στην πρώτη δημόσια εμφάνιση

Οι πρώτες φήμες για ειδύλλιο ανάμεσα στην Κέιτι Πέρι και τον Τζάστιν Τριντό ξεκίνησαν όταν οι δυο τους εθεάθησαν να δειπνούν μαζί στο Μόντρεαλ.

#KatyPerry is saying "bon appétit" to #JustinTrudeau … as the pair was seen chowing down at a swanky restaurant in Montreal.#Exclusive video at the 🔗HERE: https://t.co/5zuWZzOdMc pic.twitter.com/E30ll0cflJ — TMZ (@TMZ) July 29, 2025

Λίγες ημέρες αργότερα, ο πρώην πρωθυπουργός του Καναδά βρέθηκε σε συναυλία της τραγουδίστριας μαζί με την κόρη του, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο τα σενάρια ότι οι δυο τους είχαν έρθει κοντά. Η σχέση τους έγινε αργότερα δημόσια, όταν εμφανίστηκαν μαζί στο Παρίσι με αφορμή τα γενέθλια της Κέιτι Πέρι. Ακολούθησε και η πρώτη επίσημη κοινή τους εμφάνιση στο κόκκινο χαλί, στην πρεμιέρα της συναυλιακής ταινίας της στο Φεστιβάλ του Τραϊμπέκα.

Ο Τζάστιν Τριντό, σύμφωνα με την Πέρι, δεν περιορίστηκε μόνο στις δημόσιες εμφανίσεις στο πλευρό της. Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού παρακολούθησε δέκα από τις είκοσι συναυλίες της, δείχνοντας έμπρακτα τη στήριξή του. «Ξέρει τους στίχους, με στηρίζει και εντυπωσιάζεται από αυτό που κάνω. Είναι κάτι που λειτουργεί πολύ θεραπευτικά για μένα», εξομολογήθηκε η τραγουδίστρια.

«Πάντα ήθελα έναν μεγάλο, θρυλικό έρωτα»

Η Κέιτι Πέρι παραδέχτηκε ότι για χρόνια ένιωθε πως, παρά την επιτυχία της, έλειπε κάτι σημαντικό από την προσωπική της ζωή. «Πάντα ήθελα έναν μεγάλο, θρυλικό έρωτα», ανέφερε, προσθέτοντας ότι είχε συζητήσει ακόμη και με τον θεραπευτή της για την ανάγκη της να βρει μια βαθιά και ουσιαστική σχέση. «Όλα στη ζωή μου είναι επικά, αλλά αυτό έμοιαζε να είναι το κομμάτι που έλειπε από το παζλ. Και μετά εμφανίστηκε», είπε για τον Τζάστιν Τριντό.

Μιλώντας για τον χαρακτήρα του, η τραγουδίστρια σημείωσε ότι αισθάνεται πως οι δυο τους έχουν κοινό τρόπο σκέψης και παρόμοιες αξίες. «Είναι ένας άνθρωπος που λειτουργεί πραγματικά με την καρδιά του και νομίζω ότι σε αυτό το κομμάτι ταιριάζουμε πολύ. Νιώθω τεράστια ευγνωμοσύνη», δήλωσε.

Η νέα αυτή σχέση ήρθε μετά από μια απαιτητική περίοδο για την Κέιτι Πέρι, η οποία είχε προηγουμένως χωρίσει από τον Ορλάντο Μπλουμ, με τον οποίο ήταν μαζί για σχεδόν μία δεκαετία και έχουν αποκτήσει την κόρη τους, Ντέιζι. Η ίδια, πάντως, αντιμετωπίζει πλέον το παρελθόν ως ένα σημαντικό κεφάλαιο της ζωής της. «Δεν θα έμενα σε μια σχέση για εννέα χρόνια αν δεν υπήρχαν σημαντικά πράγματα να μάθω. Κάθε σχέση είναι ένας δάσκαλος. Έπρεπε να την αφήσω πίσω μου για να μπορέσω να προχωρήσω», ανέφερε.

Σήμερα, η Κέιτι Πέρι δηλώνει ευτυχισμένη στο πλευρό του Τζάστιν Τριντό και απολαμβάνει τη νέα φάση της προσωπικής της ζωής, έχοντας αφήσει πίσω της μια περίοδο μεγάλων αλλαγών.