Απρόοπτη εξέλιξη είχε η συναυλία της Κατερίνας Λιόλιου στη Θεσσαλονίκη το βράδυ της Τετάρτης, καθώς η έντονη βροχόπτωση που έπληξε την πόλη ανάγκασε τους διοργανωτές να διακόψουν την εκδήλωση.

Η τραγουδίστρια βρισκόταν στη σκηνή του Θεάτρου Γης όταν ξέσπασε ξαφνικά δυνατή βροχή. Παρά τις δύσκολες καιρικές συνθήκες, τόσο η ίδια όσο και το κοινό παρέμειναν αρχικά στις θέσεις τους, συνεχίζοντας να τραγουδούν και να διασκεδάζουν.

Βίντεο από τη συναυλία κυκλοφόρησαν γρήγορα στα social media, καταγράφοντας τη στιγμή που η βροχή δυναμώνει ενώ η Κατερίνα Λιόλιου συνεχίζει κανονικά το πρόγραμμά της.

Χαρακτηριστικό ήταν και το σχόλιο χρήστη του TikTok, ο οποίος έγραψε με χιούμορ: «Είπε κάποιος καλοκαιρινή βροχούλα;».

Η συναυλία σταμάτησε, αλλά η Λιόλιου συνέχισε να τραγουδά

Καθώς η βροχόπτωση δεν υποχωρούσε, κρίθηκε απαραίτητο να διακοπεί η συναυλία για λόγους ασφαλείας. Η Κατερίνα Λιόλιου, ωστόσο, δεν θέλησε να αποχωρήσει αμέσως από τη σκηνή. Παρέμεινε για λίγο ακόμη κοντά στους θαυμαστές της και άρχισε αυθόρμητα να τραγουδά «Τον Λογαριασμό» χωρίς μουσική συνοδεία.

Το κοινό ανταποκρίθηκε αμέσως, τραγουδώντας μαζί της μέσα στη βροχή και δημιουργώντας μια ιδιαίτερη ατμόσφαιρα λίγο πριν ολοκληρωθεί οριστικά η βραδιά. Η αυθόρμητη a cappella ερμηνεία της τραγουδίστριας αποτέλεσε τελικά μία από τις πιο ξεχωριστές στιγμές της συναυλίας, παρά την αναγκαστική διακοπή της λόγω των καιρικών συνθηκών.