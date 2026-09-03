Η Κατερίνα Γερονικολού αποχαιρέτησε το καλοκαίρι δημοσιεύοντας ένα όμορφο φωτογραφικό άλμπουμ από τις διακοπές της.

Η γνωστή ηθοποιός πέρασε τα γενέθλιά της με άκρως καλοκαιρινή διάθεση, απολαμβάνοντας στιγμές ξεκούρασης εν πλω, έχοντας στο πλευρό της αγαπημένα πρόσωπα αλλά και τον σύντροφό της, Γιάννη Τσιμιτσέλη.

Με αφορμή την ξεχωριστή ημέρα, η Κατερίνα Γερονικολού μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους στο Instagram στιγμιότυπα από τις καλοκαιρινές της αποδράσεις, συνοδεύοντας την ανάρτηση με ένα αισιόδοξο μήνυμα για τη νέα περίοδο που ξεκινά.

«Να παίζουμε… Όσο κι αν μεγαλώνουμε. Happy Birthday to me! Καλή “σχολική” χρονιά σε όλους μας!», έγραψε χαρακτηριστικά.

Οι ευχές του Γιάννη Τσιμιτσέλη

Ιδιαίτερες και γεμάτες χιούμορ ήταν οι ευχές που δέχτηκε η Κατερίνα Γερονικολού από τον σύντροφό της, Γιάννη Τσιμιτσέλη, για τα γενέθλιά της. Ο ηθοποιός ετοίμασε ένα βίντεο με φωτογραφίες της αγαπημένης του και το μοιράστηκε μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, συνοδεύοντάς το με ένα τρυφερό μήνυμα. «Χρόνια πολλλλλά, καλά και πανέμορφα! Ευτυχισμένα τα 32 σου χρόνια», έγραψε χαρακτηριστικά.

Το «32» δεν ήταν φυσικά τυχαίο, αλλά ένα πείραγμα του Γιάννη Τσιμιτσέλη, αφού η Κατερίνα Γερονικολού γιόρτασε τα 41α γενέθλιά της. Με τον γνώριμο χιουμοριστικό του τρόπο, ο ηθοποιός θέλησε έτσι να της ευχηθεί δημόσια και να δείξει για ακόμη μία φορά την αγάπη του.