Ο Άντριου Γκάρφιλντ επιστρέφει σε μια συζήτηση που είχε προκαλέσει αίσθηση πριν από περισσότερο από μία δεκαετία, δηλώνοντας ότι εξακολουθεί να θεωρεί απολύτως πιθανή και θεμιτή την ύπαρξη ενός γκέι Spider-Man.

Ο 43χρονος ηθοποιός, ο οποίος φόρεσε τη στολή του διάσημου υπερήρωα στις ταινίες «The Amazing Spider-Man» και «The Amazing Spider-Man 2», επανήλθε στις δηλώσεις που είχε κάνει το 2013 σχετικά με τη σεξουαλικότητα του Πίτερ Πάρκερ.

Μιλώντας στο Entertainment Weekly με αφορμή τη νέα του ταινία «The Uprising», ο Γκάρφιλντ υποστήριξε ότι η άποψή του δεν έχει αλλάξει.

«Εξακολουθώ να πιστεύω ότι οποιοσδήποτε μπορεί να φορέσει αυτή τη στολή», ανέφερε, εξηγώντας ότι αυτό ακριβώς αποτελεί, κατά τη γνώμη του, ένα από τα στοιχεία που έχουν κάνει τον Spider-Man έναν από τους πιο αγαπητούς χαρακτήρες παγκοσμίως.

Η ιδέα που είχε ρίξει στο τραπέζι από το 2013

Η συζήτηση είχε ξεκινήσει το 2013, την περίοδο που ο Γκάρφιλντ πρωταγωνιστούσε στο κινηματογραφικό franchise του «The Amazing Spider-Man».

Τότε είχε αναρωτηθεί δημόσια γιατί ο Πίτερ Πάρκερ δεν θα μπορούσε να εξερευνήσει διαφορετικά τη σεξουαλικότητά του και γιατί ο χαρακτήρας της MJ θα έπρεπε απαραίτητα να είναι γυναίκα.

Μάλιστα, είχε προτείνει με χιούμορ αλλά και σοβαρή διάθεση τον Μάικλ Μπ. Τζόρνταν για μια ανδρική εκδοχή της MJ, λέγοντας ότι εκτιμούσε ιδιαίτερα το ταλέντο και τη χαρισματική παρουσία του ηθοποιού.

Δεκατρία χρόνια αργότερα, ο Γκάρφιλντ χαρακτηρίζει εκείνη την τοποθέτηση μια μορφή «επαναστατικότητας» που εξέφραζε κάτι στο οποίο πίστευε πραγματικά.

«Όλοι μπορούν να δουν τον εαυτό τους μέσα στη στολή»

Για τον ηθοποιό, το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του Spider-Man είναι ότι πίσω από την ολόσωμη στολή και τη μάσκα μπορεί να βρίσκεται θεωρητικά οποιοσδήποτε.

Ο Γκάρφιλντ σημείωσε ότι όταν βλέπει κάποιος τον Spider-Man δεν προσδιορίζεται από το χρώμα του δέρματος, το φύλο ή τη σεξουαλικότητά του. Αυτό, όπως εξήγησε, επιτρέπει σε ανθρώπους με εντελώς διαφορετικές ταυτότητες και εμπειρίες να ταυτιστούν με τον υπερήρωα.

Η θέση του, όπως διευκρίνισε, βασίζεται στην ιδέα ότι ο κόσμος των υπερηρώων μπορεί να αποτελεί έναν χώρο όπου περισσότεροι άνθρωποι αισθάνονται ότι εκπροσωπούνται.

Από τον Πίτερ Πάρκερ στον Spider-Verse

Ο Γκάρφιλντ πρωταγωνίστησε ως Πίτερ Πάρκερ στο «The Amazing Spider-Man» το 2012 και στη συνέχεια στο σίκουελ του 2014.

Επέστρεψε στον ρόλο το 2021 στο «Spider-Man: No Way Home», όπου εμφανίστηκε μαζί με τους άλλους δύο κινηματογραφικούς Spider-Man, Τομ Χόλαντ και Τόμπι Μαγκουάιρ.

Στο μεταξύ, το σύμπαν του Spider-Man έχει διευρυνθεί σημαντικά, ιδιαίτερα μέσω του «Spider-Verse», με διαφορετικές εκδοχές του ήρωα να έρχονται στο προσκήνιο.

Στα κόμικς της Marvel έχει ήδη εμφανιστεί και ανοιχτά γκέι εκδοχή του Spider-Man, ο Web-Weaver, κατά κόσμον Cooper Coen, ο οποίος παρουσιάστηκε το 2022. Μέχρι σήμερα, πάντως, δεν έχει υπάρξει ανοιχτά γκέι Spider-Man σε live-action κινηματογραφική παραγωγή.

Για τον Άντριου Γκάρφιλντ, ωστόσο, το βασικό ερώτημα παραμένει απλό: γιατί να υπάρχουν όρια στο ποιος μπορεί να βρίσκεται πίσω από τη μάσκα;