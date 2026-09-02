Η Ευγενία Σαμαρά βούτηξε στα νερά του Μεξικού και βρέθηκε να κολυμπά δίπλα σε φαλαινοκαρχαρίες και σαλάχια manta ray, καταγράφοντας με την κάμερά της την εμπειρία και μοιράζοντας το σχετικό βίντεο με τους followers της στο Instagram.

Η ηθοποιός συνεχίζει το ταξίδι της στο Μεξικό και μέσα από τις αναρτήσεις της παρουσιάζει διαφορετικές πλευρές της παραμονής της εκεί. Αυτή τη φορά, η εξερεύνηση πέρασε κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας, με την ίδια να παραδέχεται ότι ο ενθουσιασμός της ήταν τέτοιος ώστε ένιωσε ξανά παιδί.

Στη λεζάντα του βίντεο έγραψε:

«Mexico Journal. Entry 18 – Whale Sharks και Manta Rays. Καλό μήνα αγαπημένοι μέσα από τον βυθό παρέα με αυτά τα τεράστια πλάσματα που κολυμπήσαμε παρέα. Δέος και ανατριχίλα και τρέλα και έκανα πάλι σαν πεντάχρονο και γενικά να ρουφάμε τη ζωή με το κουτάλι παρακαλώ».

Η «προειδοποίηση» στη μητέρα της για τους φαλαινοκαρχαρίες

Οι εικόνες με τα τεράστια θαλάσσια ζώα θα μπορούσαν εύκολα να ανησυχήσουν κάποιον που τις παρακολουθεί από την οθόνη. Η Ευγενία Σαμαρά, μάλιστα, φρόντισε να προλάβει με χιούμορ τις πιθανές αντιδράσεις της μητέρας της, εξηγώντας στη συνέχεια μερικά βασικά στοιχεία για τα δύο είδη.

«Για να μην φρικάρει η μάνα μου: Οι φαλαινοκαρχαρίες: Είναι το μεγαλύτερο ψάρι στον κόσμο. (Φτάνει έως 12–18 μέτρα, έχω δει πιο μικρά λεωφορεία). Παρόλο που λέγεται καρχαρίας, δεν κυνηγά ανθρώπους. (Ευτυχώς) Τρώει κυρίως πλαγκτόν, μικρά ψάρια και αυγά ψαριών».

Συνεχίζοντας την περιγραφή της, αναφέρθηκε και στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που έχουν οι φαλαινοκαρχαρίες:

«Οι λευκές κουκκίδες στο σώμα του είναι μοναδικές για κάθε φαλαινοκαρχαρία, σαν τα δακτυλικά μας αποτυπώματα. Awww. Κολυμπά με το τεράστιο στόμα του ανοιχτό και φιλτράρει το νερό για να κρατήσει την τροφή. (Είναι τέλειος και πολύ αστείος)».

Η Ευγενία Σαμαρά εξήγησε με τον ίδιο τρόπο και τι είδε από κοντά όταν συνάντησε τα manta ray, τα μεγάλα σαλάχια που ξεχωρίζουν για το εντυπωσιακό άνοιγμα των πτερυγίων τους.

«Τα Σαλάχια Manta Ray: Το άνοιγμα των «φτερών» μιας γιγάντιας manta μπορεί να φτάσει περίπου 7 μέτρα. Έχει έναν από τους μεγαλύτερους εγκεφάλους ανάμεσα στα ψάρια. Όπως ο φαλαινοκαρχαρίας, τρέφεται κυρίως με πλαγκτόν και το φιλτράρει από το νερό».

Και έκλεισε την ανάρτησή της αναφερόμενη σε αυτό που της έκανε μεγαλύτερη εντύπωση κατά τη διάρκεια της κατάδυσης:

«Το καλύτερο κάνει τούμπες και περιστροφές μέσα στο νερό και μας αποτρελαίνει (θα το δεις στο βίντεο)».