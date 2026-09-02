Η Δανάη Μπάρκα αποκάλυψε αν ο γάμος επισπεύστηκε λόγω της εγκυμοσύνης της, απαντώντας απευθείας σε σχόλιο ακολούθου της στο Instagram αμέσως μετά την ανακοίνωση ότι περιμένει το πρώτο της παιδί.

Η ηθοποιός και παρουσιάστρια δημοσίευσε φωτογραφίες με τον σύζυγό της, Φάνη Μπότση, γνωστοποιώντας το ευχάριστο γεγονός και λαμβάνοντας πλήθος ευχών. Ανάμεσα στα μηνύματα, ένας χρήστης υποστήριξε ότι η κύηση ήταν ο λόγος που το ζευγάρι οδηγήθηκε σύντομα στην εκκλησία.

Η απάντηση στο σχόλιο και το χρονικό του γάμου

Στο σχόλιο που ανέφερε: «Εμ, γι’ αυτό παντρεύτηκε τσακ μπαμ, μπράβο με το καλό!», η Δανάη Μπάρκα ξεκαθάρισε την πραγματική σειρά των γεγονότων, σημειώνοντας: «Ήταν κανονισμένο πιο πριν, οπότε απλά ήρθε με ένα σμπάρο και τα λοιπά και τα λοιπά».

Το ζευγάρι είχε παντρευτεί στις 13 Ιουνίου στη Μεσσηνία, περιτριγυρισμένο από οικεία πρόσωπα.

Γνωστοποιώντας την εγκυμοσύνη της την Τρίτη 2 Σεπτεμβρίου, η παρουσιάστρια συνόδευσε τις φωτογραφίες με τη λεζάντα: «Από αγάπη, γεννιέται αγάπη και έτσι ο κόσμος γίνεται μεγαλύτερος και καλύτερος! Καλό μήνα… κι απ’ τους τρεις μας».

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για το στάδιο της κύησης ή το φύλο του μωρού.