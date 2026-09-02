Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ και η Κέιτ Μίντλετον δεν πρόκειται να σπεύσουν να σχολιάσουν την επιστροφή του πρίγκιπα Χάρι και της Μέγκαν Μαρκλ στη Βρετανία, με πηγή να εξηγεί ότι το ζευγάρι προτιμά να παρακολουθήσει τις εξελίξεις χωρίς δημόσιες τοποθετήσεις.

Οι Σάσεξ επέστρεψαν στη χώρα μαζί με τα δύο παιδιά τους, τον Άρτσι και τη Λίλιμπετ, έπειτα από περίπου έξι χρόνια ζωής στην Καλιφόρνια. Η οικογένεια σκοπεύει να περάσει μεγαλύτερο διάστημα στη Βρετανία, ενώ τα παιδιά αναμένεται να ενταχθούν στο βρετανικό εκπαιδευτικό σύστημα.

Η επιστροφή του Χάρι και της Μέγκαν έφερε ξανά το ζήτημα της σχέσης του δούκα του Σάσεξ με τον μεγαλύτερο αδελφό του στο προσκήνιο, όμως από το Παλάτι δεν έχει υπάρξει δημόσια αντίδραση. Ούτε ο Ουίλιαμ ούτε η Κέιτ έχουν κάνει κάποια δήλωση για τη νέα εξέλιξη.

«Δεν αισθάνονται την ανάγκη να πουν κάτι»

Σύμφωνα με πρόσωπο που μίλησε στο People, η στάση του πρίγκιπα και της πριγκίπισσας της Ουαλίας είναι συνειδητή. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά: «παρακολουθούν τις εξελίξεις».

Η ίδια πηγή πρόσθεσε: «Είναι κάτι ιδιωτικό. Δεν αισθάνονται την ανάγκη να πουν κάτι ή να δείξουν οτιδήποτε προς τα έξω.».

Με άλλα λόγια, ο Ουίλιαμ και η Κέιτ δεν θεωρούν ότι χρειάζεται να εκφράσουν δημόσια τη θέση τους για την επιστροφή των Σάσεξ ή να δείξουν προς τα έξω τι ακριβώς συμβαίνει μεταξύ των δύο πλευρών.

Η ίδια πηγή περιέγραψε την πιθανότητα βελτίωσης της σχέσης των δύο αδελφών ως «slow build», μια διαδικασία που θα χρειαστεί χρόνο. Στην ίδια αναφορά γίνεται λόγος για «ένα βαθύ αίσθημα προδοσίας».

Η συγκεκριμένη αναφορά έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία ο Χάρι έχει εκφράσει την επιθυμία να αποκαταστήσει τις σχέσεις του με την οικογένειά του. Η επιστροφή στη Βρετανία, μάλιστα, φέρνει πλέον τον ίδιο και την οικογένειά του γεωγραφικά πολύ πιο κοντά στους Ουίνδσορ.

Ο Χάρι θέλει να πλησιάσει ξανά την οικογένεια

Η επιστροφή του Χάρι και της Μέγκαν δεν συνοδεύεται από επαναφορά τους σε επίσημα βασιλικά καθήκοντα. Οι δύο τους εξακολουθούν να θεωρούνται μη εργαζόμενα μέλη της βασιλικής οικογένειας και η νέα εγκατάσταση στη Βρετανία δεν σημαίνει επιστροφή στον θεσμικό τους ρόλο.

Ωστόσο, η παρουσία των παιδιών τους στη χώρα δημιουργεί μια διαφορετική συνθήκη. Ο Άρτσι και η Λίλιμπετ θα βρίσκονται πλέον πολύ πιο κοντά στον παππού τους, βασιλιά Κάρολο, ενώ ανοίγει και η δυνατότητα συχνότερων επαφών με άλλα μέλη της οικογένειας.

Ο ίδιος ο Κάρολος φέρεται να έχει υποδεχθεί θετικά την απόφαση του γιου του να βρίσκεται ξανά στη Βρετανία. Για τη σχέση όμως του Χάρι με τον Ουίλιαμ, τα δεδομένα παραμένουν διαφορετικά.

Το People αναφέρει ότι οι δύο αδελφοί εξακολουθούν να μην έχουν αποκαταστήσει τη σχέση τους και ότι η επικοινωνία τους παραμένει περιορισμένη. Σε αυτό το πλαίσιο, η επιλογή του Ουίλιαμ και της Κέιτ να μην κάνουν δημόσιες δηλώσεις αποκτά ιδιαίτερη σημασία, χωρίς ωστόσο να έχει ανακοινωθεί από το Παλάτι κάποια επίσημη θέση για το θέμα.

Για την ώρα, λοιπόν, η επιστροφή του Χάρι και της Μέγκαν στη Βρετανία εξελίσσεται χωρίς δημόσια τοποθέτηση από τον Ουίλιαμ και την Κέιτ. Η πλευρά τους αφήνει να εννοηθεί ότι προτιμά να περιμένει και να δει πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα, αντί να αντιδράσει άμεσα.