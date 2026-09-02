Ο Ρίτσαρντ Γκιρ γιόρτασε τα 77α γενέθλιά του τη Δευτέρα 31 Αυγούστου, έχοντας στο πλευρό του την οικογένειά του. Με αφορμή την ξεχωριστή αυτή ημέρα, η σύζυγός του, Αλεχάντρα Σίλβα, θέλησε να του εκφράσει δημόσια την αγάπη της μέσα από μια τρυφερή ανάρτηση στα social media.

Την επόμενη ημέρα, η Αλεχάντρα Σίλβα δημοσίευσε στο Instagram φωτογραφίες από την οικογενειακή γιορτή. Σε ορισμένα στιγμιότυπα, το ζευγάρι εμφανίζεται χαμογελαστό φορώντας καπέλα γενεθλίων, μαζί με τον 6χρονο γιο τους, Τζέιμς.

Συνοδεύοντας την ανάρτησή της, η Αλεχάντρα Σίλβα έγραψε ένα ιδιαίτερα τρυφερό μήνυμα για τον σύζυγό της: «Δεν θα επέλεγα κανέναν άλλον για να περάσω τη ζωή μου, χρόνια πολλά, σ’ αγαπώ, σ’ αγαπάμε».

Ο Ρίτσαρντ Γκιρ ανταποκρίθηκε στη δημόσια εξομολόγηση της συζύγου του, αναδημοσιεύοντας την ανάρτησή της στα Instagram Stories του και προσθέτοντας το μήνυμα «Σ’ αγαπώ».

Το ζευγάρι έχει αποκτήσει μαζί ακόμη έναν γιο, τον 7χρονο Αλεξάντερ. Ο ηθοποιός είναι επίσης πατέρας του 26χρονου Χόμερ, από τον γάμο του με την Κάρεϊ Λόουελ, ενώ η Αλεχάντρα Σίλβα έχει έναν 13χρονο γιο, τον Άλμπερτ, από τον προηγούμενο γάμο της με τον Γκόβιντ Φρίντλαντ.